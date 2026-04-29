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Marathon Bezvreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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MarathonBezvreckový vysávač

FC9222/01

Marathon Bezvreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF súbor, 23.3 MB
  • 13 March 2026

Model Marathon poskytuje vďaka svojmu systému automatického čistenia filtra vysoký čistiaci výkon.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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