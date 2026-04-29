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Marathon Bezvreckový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
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FC9222/01
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User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
Model Marathon poskytuje vďaka svojmu systému automatického čistenia filtra vysoký čistiaci výkon.
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Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako vyčistiť zásobník na prach vysávača Philips
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
Výstupný filter s-filter®
Môj vysávač Philips sa nedá zapnúť
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