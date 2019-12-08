Tento produkt už nie je dostupný
2,2 l, NanoClean
Super turbo kefa
Aerodynamický dizajn modelu PowerCyclone 7 minimalizuje odpor vzduchu a zabezpečí výnimočný čistiaci výkon prostredníctvom 3 vysokoúčinných krokov: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor do cyklónovej komory. 3) Vo vrchnej časti cyklónovej komory výstupné čepele účinne oddeľujú nečistoty zo vzduchu.
Hubica TriActiveMax dokonale dosadne k podlahe a vykoná 3 úkony na jeden prechod, takže vaše podlahy vyčistí dôkladne: 1) Špeciálne navrhnutá pracovná plocha jemne otvára póry koberca a odstraňuje prach z väčšej hĺbky. 2) Väčší predný otvor zachytí väčšie čiastočky. 3) Bočné kefky zaistia dokonalé vyčistenie pozdĺž soklov.
Kefa SuperTurbo dokonale odstráni chlpy z domácich miláčikov z kobercov.
Ocenenia
4.6
z 5
11
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
skupy
08/12/2019
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělý výkon v ultra designu
Tento vysavač máme cca dva týdny a splňuje naše očekávání. Má výborný výkon a ultra super design. Oceňujeme hodně příslušenství, zejména super turbo kartáč na zvířecí chlupy. Je zde hlavně vidět rozdíl mezi levným vysavačem a pořádným vysavačem se kterým opravdu uklidíte hravě. Skvělý je také větší objem nádoby, která vystačí na celý úklid i většího bytu. Možnost výborně vysát jak tvrdé podlahy tak i koberce.Takže prozatím jsme spokojení a nadšení.
Výhody
vysoký výkon, ultra design, užitečné příslušenství, velká nádoba, kvalitní zpracování, pohodlný úklid tvrdých podlahách i koberců, možnost ovládání přímo z rukojeti
Nevýhody
vyšší cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač
Haneli
31/07/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Vysavač je opravdu skvělý
Krásný, velmi mile mě překvapil svým designem, velmi tichý a účinný. Snadné vysypání nádoby na prach. Doufám, že mi bude dlouho sloužit. Ještě jsem měla na nej narozeninovou slevu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač
duch52
14/10/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Naprostá spokojenost
Po delším rozhodování, i vzhledem k ceně, jsem vybral bezsáčkový vysavač Philips PowerPro Ultimate. Naprosto splnil moje očekávání. Dostatečný sací výkon, bohaté příslušenství, nádherný design. Při vysávání občas samovolně dálkovým ovládáním na rukojeti snížím-zvýším výkon vysavače - ruka sjede po hladkém ohybu rukojeti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač