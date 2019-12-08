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Všetky rady

  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone
  • Plný výkon s technológiou PowerCyclone

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro UltimateBezvreckový vysávač

FC9922/09

4.6
| (11) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Plný výkon s technológiou PowerCyclone
Nový bezvreckový vysávač Philips PowerPro Ultimate prináša dokonalý čistiaci výkon. Technológia PowerCyclone 7 zaručuje dokonalé oddelenie prachu od vzduchu. Hubica TriActiveMax prináša dokonalé výsledky na všetkých typoch podláh.
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Vysýpanie prachu bez neporiadku

Plný výkon s technológiou PowerCyclone

  • 2,2 l, NanoClean

  • Super turbo kefa

Technológia PowerCyclone 7 zaistí vysoký sací výkon dlhšiu dobu

Technológia PowerCyclone 7 zaistí vysoký sací výkon dlhšiu dobu

Aerodynamický dizajn modelu PowerCyclone 7 minimalizuje odpor vzduchu a zabezpečí výnimočný čistiaci výkon prostredníctvom 3 vysokoúčinných krokov: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor do cyklónovej komory. 3) Vo vrchnej časti cyklónovej komory výstupné čepele účinne oddeľujú nečistoty zo vzduchu.

Viacúčelová hubica

Viacúčelová hubica

Hubica TriActiveMax dokonale dosadne k podlahe a vykoná 3 úkony na jeden prechod, takže vaše podlahy vyčistí dôkladne: 1) Špeciálne navrhnutá pracovná plocha jemne otvára póry koberca a odstraňuje prach z väčšej hĺbky. 2) Väčší predný otvor zachytí väčšie čiastočky. 3) Bočné kefky zaistia dokonalé vyčistenie pozdĺž soklov.

Kefa SuperTurbo zaručí koberce bez chlpov z domácich miláčikov

Kefa SuperTurbo zaručí koberce bez chlpov z domácich miláčikov

Kefa SuperTurbo dokonale odstráni chlpy z domácich miláčikov z kobercov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

11

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

4
3
2

08/12/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý výkon v ultra designu

Tento vysavač máme cca dva týdny a splňuje naše očekávání. Má výborný výkon a ultra super design. Oceňujeme hodně příslušenství, zejména super turbo kartáč na zvířecí chlupy. Je zde hlavně vidět rozdíl mezi levným vysavačem a pořádným vysavačem se kterým opravdu uklidíte hravě. Skvělý je také větší objem nádoby, která vystačí na celý úklid i většího bytu. Možnost výborně vysát jak tvrdé podlahy tak i koberce.Takže prozatím jsme spokojení a nadšení.

Výhody

vysoký výkon, ultra design, užitečné příslušenství, velká nádoba, kvalitní zpracování, pohodlný úklid tvrdých podlahách i koberců, možnost ovládání přímo z rukojeti

Nevýhody

vyšší cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

31/07/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vysavač je opravdu skvělý

Krásný, velmi mile mě překvapil svým designem, velmi tichý a účinný. Snadné vysypání nádoby na prach. Doufám, že mi bude dlouho sloužit. Ještě jsem měla na nej narozeninovou slevu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

14/10/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Naprostá spokojenost

Po delším rozhodování, i vzhledem k ceně, jsem vybral bezsáčkový vysavač Philips PowerPro Ultimate. Naprosto splnil moje očekávání. Dostatečný sací výkon, bohaté příslušenství, nádherný design. Při vysávání občas samovolně dálkovým ovládáním na rukojeti snížím-zvýším výkon vysavače - ruka sjede po hladkém ohybu rukojeti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

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