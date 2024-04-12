Вітаємо, Вілентине! Дякуємо Вам за відгук! При користуванні зволожувачем рекомендуємо звернути увагу на насупні поради для забезпечення максимальної ефективності роботи приладу та зволожуючого фільтру: - Між використаннями приладу, будь ласка, не залишайте фільтр в воді. Тобто рекомендується після кожного використання вилити воду з резервуару, очистити резервуар та помити фільтр під краном (це необхідне для запобігання цвітінню води). - Рекомендуємо регулярно мити фільтр зволоження під краном (наприклад під час кожного доливання води). - Для продовження терміну експлуатації фільтру рекомендуємо регулярно очищати фільтр за допомогою води з білим оцтом (5% розчин оцтової кислоти) або води з лимонною кислотою. Використовуйте м’який або кислотний засіб для очищення: - Білий оцет (5% розчин оцтової кислоти), змішаний із такою ж кількістю води. - 24 г лимонної кислоти, розчиненої у 4 л води. Для очищення фільтру залишіть його на 30 хвилин у кислотному розчині, після чого добре промийте його під краном. Не розміщуйте, будь ласка, зволожувач безпосередньо біля джерела тепла, наприклад біля батареї.