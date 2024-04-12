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  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000

Zvlhčovač vzduchu 2000 SeriesZvlhčovací filter

FY1190/30

2.3
| (3) Recenzie
Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000
Originálny zvlhčovací filter Philips dokonale ladí k zariadeniu a zaručuje trvalo vysoký výkon. Využíva technológiu NanoCloud, ktorá uvoľňuje neviditeľnú hmlu a zvlhčuje vzduch s až o 99 % nižším šírením baktérií (1)
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Kompatibilné produkty
Zvlhčovač vzduchu

Zvlhčovač vzduchu
Séria 2000

HU2510/10

Technológia NanoCloud s hygienickým zvlhčovaním

Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2000

  • Kompatibilita so sériou 2000

  • V balení: 1 filter

  • Životnosť 6 mesiacov

  • Originálny filter Philips

Kompatibilné so zvlhčovačom vzduchu Philips, séria 2000

Kompatibilné so zvlhčovačom vzduchu Philips, séria 2000

Náhradné filtre do zvlhčovača vzduchu Philips série 2000: HU2510. Model zvlhčovača vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.

Filtre s dlhou životnosťou až 6 mesiacov

Filtre s dlhou životnosťou až 6 mesiacov

Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 6 mesiacov (1), čím znižujú náklady a starosti

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.3

z 5

3

Recenzie

4
3
2

12/04/2024

Україна

Україна

Фільтр для зволожувача

Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

09/03/2025

Україна

Україна

Де знайти ваш фільтр???

Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?

Nevýhody

Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.

Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

16/02/2025

Україна

Україна

Погана якість

Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!

Výhody

Безшумний вентилятор

Nevýhody

Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.

Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.

  2. (2) v porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovania, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zníženie šírenia baktérií, testované nezávislým laboratóriom