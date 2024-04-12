FY1190/30
Kompatibilita so sériou 2000
V balení: 1 filter
Životnosť 6 mesiacov
Originálny filter Philips
Náhradné filtre do zvlhčovača vzduchu Philips série 2000: HU2510. Model zvlhčovača vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.
Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 6 mesiacov (1), čím znižujú náklady a starosti
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.
2.3
z 5
3
Recenzie
Yulia_29
12/04/2024
Україна
Фільтр для зволожувача
Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
superalina
09/03/2025
Україна
Де знайти ваш фільтр???
Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?
Nevýhody
Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.
Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Валентин2025
16/02/2025
Україна
Погана якість
Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!
Výhody
Безшумний вентилятор
Nevýhody
Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.
Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
(1) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.
(2) v porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovania, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zníženie šírenia baktérií, testované nezávislým laboratóriom