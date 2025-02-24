Až o 99 % menej baktérií (1)
Technológia NanoCloud
2l nádoba na vodu
Účinný v miestnostiach do 31 m²
Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)
Neviditeľná hmla NanoCloud neuvoľňuje biely prach ani nezanecháva v miestnosti mokré škvrny (2). Väčšie kvapôčky vyžarované ultrazvukovými zvlhčovačmi môžu zvlhčovať okolie a prenášať minerály, ktoré zanechávajú biele stopy na okolitých povrchoch. Častice NanoCloudu sú príliš malé na to, aby prenášali minerály, čím účinne zabraňujú vzniku zvyškov a škvŕn.
Technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie, ktoré je všeobecne uznávané ako hygienicky bezpečná a účinná metóda zvlhčovania. Nepoužívajú sa žiadne ióny, chemikálie ani ozón (3) a voda sa neohrieva, takže nehrozí riziko popálenín.
Ocenenia
4.5
z 5
56
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
panCZus
24/02/2025
Česká republika
Výrobek naplnil očekávání
Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.
Výhody
Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý
Nevýhody
nenašel jsem, splňuje očekávání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
nemracse
16/01/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Tichý společník pro zdraví
Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt
Výhody
Tichý chod, velká nádrž na vodu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Veronika_P
14/10/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Dobrý pomocnik
Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí
Výhody
Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne
Nevýhody
Chybí zajištění horního krytu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
(1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu
(2) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.
(4) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±5 %.
(5) Vypočítané na základe 2 l naplnenej nádoby na vodu s mierou zvlhčovania 190 ml/h.