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  • Hygienické zvlhčovanie
  • Hygienické zvlhčovanie
  • Hygienické zvlhčovanie
  • Hygienické zvlhčovanie
  • Hygienické zvlhčovanie
  • Hygienické zvlhčovanie
  • Hygienické zvlhčovanie
  • Hygienické zvlhčovanie
  • Hygienické zvlhčovanie

Zvlhčovač vzduchuSéria 2000

HU2510/10

4.5
| (56) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Hygienické zvlhčovanie
Zaplňte vašu domácnosť čistým vzduchom a získajte väčšie pohodlie. Technológia NanoCloud zvlhčuje vzduch bez bieleho prachu alebo mokrých škvŕn a znižuje podiel uvoľňovaných baktérií až o 99 % v porovnaní so štandardnými ultrazvukovými zvlhčovačmi (1), pričom do vzduchu vo vašej domácnosti uvoľňuje len čistú vodu.
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Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel

Hygienické zvlhčovanie

  • Až o 99 % menej baktérií (1)

  • Technológia NanoCloud

  • 2l nádoba na vodu

  • Účinný v miestnostiach do 31 m²

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)

Žiaden biely prach ani vlhké podlahy (2)

Žiaden biely prach ani vlhké podlahy (2)

Neviditeľná hmla NanoCloud neuvoľňuje biely prach ani nezanecháva v miestnosti mokré škvrny (2). Väčšie kvapôčky vyžarované ultrazvukovými zvlhčovačmi môžu zvlhčovať okolie a prenášať minerály, ktoré zanechávajú biele stopy na okolitých povrchoch. Častice NanoCloudu sú príliš malé na to, aby prenášali minerály, čím účinne zabraňujú vzniku zvyškov a škvŕn.

Bezpečné, účinné a úplne prírodné (3)

Bezpečné, účinné a úplne prírodné (3)

Technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie, ktoré je všeobecne uznávané ako hygienicky bezpečná a účinná metóda zvlhčovania. Nepoužívajú sa žiadne ióny, chemikálie ani ozón (3) a voda sa neohrieva, takže nehrozí riziko popálenín.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

56

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

24/02/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek naplnil očekávání

Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.

Výhody

Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý

Nevýhody

nenašel jsem, splňuje očekávání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Tichý společník pro zdraví

Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt

Výhody

Tichý chod, velká nádrž na vodu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocnik

Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí

Výhody

Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne

Nevýhody

Chybí zajištění horního krytu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu

  2. (2) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.

  3. (3) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.

  4. (4) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±5 %.

  5. (5) Vypočítané na základe 2 l naplnenej nádoby na vodu s mierou zvlhčovania 190 ml/h.