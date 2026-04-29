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Filter a zvlhčovač vzduchu
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Originálny vymeniteľný filter NanoProtect HEPA
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FY1410/30
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Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)
Filter NanoProtect HEPA sa postará o ochranu pred vírusmi, baktériami, peľom, prachom, časticami PM2,5 a zvieracími chlpmi.
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