Kompatibilita so sériou 2000i a 3000i
V balení: 1 filter
Životnosť 1 rok
Originálny filter Philips
Náhradné filtre pre čističky vzduchu Philips série 2000i a 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Model čističky vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.
Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 1 roka (2), čím znižujú náklady a starosti.
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším zariadením. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.
3.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
lilinka
27/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Philips Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlí
Pro čističku vzduchu je filt potřebny a přístroj sám vyhodnotí, kdy je ho třeba vyměni, aby byla čistička účinná
Výhody
bez výměny přístroj nepojede
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Denisa_N
24/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Je super
Čistička se stala nepostradatelnou součástí domácnosti. Pomáhá s úlevou od alergií. Pomáhá mi v mém bytě, kde se v některých místnostech obtížně větrá.
Výhody
Opravdu pohlcuje pachy a alergeny
Nevýhody
Filtry je třeba poměrně často měnit, je to nákladné a otravné
Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Yutena
23/11/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Náhradní filtr do čističky vzduchu
Výměna filtru je snadná a rychlá. Oceňuji možnost objednání přímo skrz aplikaci Clean Home, která mě i upozorní, že je potřeba filtr vyměnit. Doručení z eshopu phillips je vždy velmi rychlé. Celkově jsem spokojená.
Výhody
Snadná instalace
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
(1) Vzduch pretekajúci cez filter bol testovaný pomocou aerosólu NaCl podľa iUTA v súlade s normou DIN71460-1.
(2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.ltra závisí od kvality vzduchu a používania.