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Všetky rady

  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i

Čistička vzduchu series 2000i a 3000iAktívny uhlíkový filter

FY2420/30

3.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
Originálny náhradný filter pre čističku vzduchu: Filter s aktívnym uhlím účinne odstraňuje prchavé organické zlúčeniny (VOC) a nepríjemné zápachy pre čistejší a sviežejší vzduch v interiéri.
Zobraziť všetky výhody

Efektívne redukuje plyny a zápach

Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i

  • Kompatibilita so sériou 2000i a 3000i

  • V balení: 1 filter

  • Životnosť 1 rok

  • Originálny filter Philips

Kompatibilita so sériou 2000i a 3000i

Kompatibilita so sériou 2000i a 3000i

Náhradné filtre pre čističky vzduchu Philips série 2000i a 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Model čističky vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.

Filtre s dlhou životnosťou až 1 rok

Filtre s dlhou životnosťou až 1 rok

Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 1 roka (2), čím znižujú náklady a starosti.

Originálny filter Philips najlepší výkon

Originálny filter Philips najlepší výkon

Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším zariadením. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2

27/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Philips Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlí

Pro čističku vzduchu je filt potřebny a přístroj sám vyhodnotí, kdy je ho třeba vyměni, aby byla čistička účinná

Výhody

bez výměny přístroj nepojede

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Je super

Čistička se stala nepostradatelnou součástí domácnosti. Pomáhá s úlevou od alergií. Pomáhá mi v mém bytě, kde se v některých místnostech obtížně větrá.

Výhody

Opravdu pohlcuje pachy a alergeny

Nevýhody

Filtry je třeba poměrně často měnit, je to nákladné a otravné

Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

23/11/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Náhradní filtr do čističky vzduchu

Výměna filtru je snadná a rychlá. Oceňuji možnost objednání přímo skrz aplikaci Clean Home, která mě i upozorní, že je potřeba filtr vyměnit. Doručení z eshopu phillips je vždy velmi rychlé. Celkově jsem spokojená.

Výhody

Snadná instalace

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Vzduch pretekajúci cez filter bol testovaný pomocou aerosólu NaCl podľa iUTA v súlade s normou DIN71460-1.

  2. (2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.ltra závisí od kvality vzduchu a používania.