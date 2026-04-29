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Filter a zvlhčovač vzduchu
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Čistička vzduchu series 2000i a 3000i Aktívny uhlíkový filter
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FY2420/30
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Originálny náhradný filter pre čističku vzduchu: Filter s aktívnym uhlím účinne odstraňuje prchavé organické zlúčeniny (VOC) a nepríjemné zápachy pre čistejší a sviežejší vzduch v interiéri.
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