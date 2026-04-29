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Filter a zvlhčovač vzduchu
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Originálny vymeniteľný filter Filter NanoProtect HEPA
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FY2422/30
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Eco passport Philips 2000 Series Nano Protect Filter - English (US)
Originálne náhradné filtre pre čističku vzduchu: filter HEPA NanoProtect na ochranu pred znečisťujúcimi látkami, vírusmi, alergénmi a baktériami
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