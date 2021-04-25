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  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i

Originálny vymeniteľný filterFilter NanoProtect HEPA

FY2422/30

3.7
| (3) Recenzie
Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i
Originálne náhradné filtre pre čističku vzduchu: filter HEPA NanoProtect na ochranu pred znečisťujúcimi látkami, vírusmi, alergénmi a baktériami
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Účinne zachytáva 99,97 % nanočastíc (1)

Originálny filter pre čističku vzduchu série 2000 a 3000i

  • Kompatibilita so sériou 2000i a 3000i

  • V balení: 1 filter

  • Životnosť 2 roky

  • Originálny filter Philips

Kompatibilita so sériou 2000i a 3000i

Kompatibilita so sériou 2000i a 3000i

Náhradné filtre pre čističky vzduchu Philips série 2000i a 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Model čističky vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.

Filtre s dlhou životnosťou až 2 roky

Filtre s dlhou životnosťou až 2 roky

Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 2 rokov (2), čím znižujú náklady a starosti.

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

3

Recenzie

4
3
2

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nano filtr plní špičkově svou funkci

Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

28/02/2024

България

България

филтър, който найстина те кара да усетиш разликата

Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно

Výhody

изключителен принос, към качеството на въздуха

Nevýhody

трудно се намира

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

16/11/2024

Україна

Україна

Дуже неприємний запах

Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати

Nevýhody

Неприємний запах

Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um a 0,3 um, inštitút iUTA

  2. (2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.ltra závisí od kvality vzduchu a používania.