FY2422/30
Kompatibilita so sériou 2000i a 3000i
V balení: 1 filter
Životnosť 2 roky
Originálny filter Philips
Náhradné filtre pre čističky vzduchu Philips série 2000i a 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Model čističky vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.
Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 2 rokov (2), čím znižujú náklady a starosti.
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.
3.7
z 5
3
Recenzie
25/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Nano filtr plní špičkově svou funkci
Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
ELi_Geo
28/02/2024
България
филтър, който найстина те кара да усетиш разликата
Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно
Výhody
изключителен принос, към качеството на въздуха
Nevýhody
трудно се намира
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
MikiDarkness
16/11/2024
Україна
Дуже неприємний запах
Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати
Nevýhody
Неприємний запах
Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
(1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um a 0,3 um, inštitút iUTA
(2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.ltra závisí od kvality vzduchu a používania.