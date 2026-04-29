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Originálny vymeniteľný filter Zvlhčovací kotúč

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Originálny vymeniteľný filterZvlhčovací kotúč

FY3435/30

Originálny vymeniteľný filter Zvlhčovací kotúč

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Návody a dokumentácia

Originálny zvlhčovací filter Philips dokonale sadne do vášho prístroja, aby zaručil konštantne vysoký výkon. Používa technológiu NanoCloud, aby vysielal molekuly čistej vodnej pary nano veľkosti a zvlhčoval tak vzduch a zároveň ho zbavil 99 % baktérií.

  • PDF súbor
  • 3 June 2026

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