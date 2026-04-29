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Filter a zvlhčovač vzduchu
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Zvlhčovač 2000 a 3000 Series Zvlhčovací filter
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FY3446/30
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Originálny zvlhčovací filter Philips dokonale ladí k zariadeniu a zaručuje trvalo vysoký výkon. Využíva technológiu NanoCloud, ktorá uvoľňuje neviditeľnú hmlu a zvlhčuje vzduch s až o 99 % nižším šírením baktérií (1)
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