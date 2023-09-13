FY3446/30
Kompatibilita so sériou 2000 a 3000
V balení: 1 filter
Životnosť 6 mesiacov
Originálny filter Philips
Náhradné filtre pre zvlhčovač vzduchu Philips série 2000 a 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Model zvlhčovača vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.
Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 6 mesiacov (1), čím znižujú náklady a starosti
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.
3.0
z 5
1
Recenzia
13/09/2023
Україна
Свою функцію виконує
Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.
Výhody
Функцію виконує
Nevýhody
Чорніє фільтр
Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
(1) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.
(2) v porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovania, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zníženie šírenia baktérií, testované nezávislým laboratóriom