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  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2/3000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2/3000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2/3000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2/3000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2/3000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2/3000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2/3000
  • Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2/3000

Zvlhčovač 2000 a 3000 SeriesZvlhčovací filter

FY3446/30

3
| (1) Recenzia
Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2/3000
Originálny zvlhčovací filter Philips dokonale ladí k zariadeniu a zaručuje trvalo vysoký výkon. Využíva technológiu NanoCloud, ktorá uvoľňuje neviditeľnú hmlu a zvlhčuje vzduch s až o 99 % nižším šírením baktérií (1)
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Kompatibilné produkty
Séria 2000

Séria 2000
Zvlhčovač vzduchu

HU2718/10

Séria 2000

Séria 2000
Zvlhčovač vzduchu

HU2716/10

Séria 3000

Séria 3000
Zvlhčovač vzduchu

HU3916/10

Séria 3000

Séria 3000
Zvlhčovač vzduchu

HU3918/10

Technológia NanoCloud s hygienickým zvlhčovaním

Originálny zvlhčovací filter pre sériu 2/3000

  • Kompatibilita so sériou 2000 a 3000

  • V balení: 1 filter

  • Životnosť 6 mesiacov

  • Originálny filter Philips

Kompatibilné so zvlhčovačmi vzduchu Philips, séria 2000 a 3000

Kompatibilné so zvlhčovačmi vzduchu Philips, séria 2000 a 3000

Náhradné filtre pre zvlhčovač vzduchu Philips série 2000 a 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Model zvlhčovača vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.

Filtre s dlhou životnosťou až 6 mesiacov

Filtre s dlhou životnosťou až 6 mesiacov

Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 6 mesiacov (1), čím znižujú náklady a starosti

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

1

Recenzia

5
4
2
1

13/09/2023

Україна

Україна

Свою функцію виконує

Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.

Výhody

Функцію виконує

Nevýhody

Чорніє фільтр

Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

Táto recenzia bola vytvorená pre Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.

  2. (2) v porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovania, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zníženie šírenia baktérií, testované nezávislým laboratóriom