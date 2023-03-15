Zvlhčuje miestnosti až do 45 m²
Výkon zvlhčovania 300 ml/h
Až o 99 % menej baktérií
Automatické nastavenie vlhkosti
Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)
3 rýchlosti ventilátora a automatické nastavenia poskytujú výkon a pohodlie, ktoré si vyberiete. S výkonom až 300 ml/h účinne zvlhčuje akúkoľvek miestnosť do 45 m2. (2, 3)
360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.
4.9
z 5
91
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
medovnik60
15/03/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Opravdu zvlhčuje vzduch v bytě
Je hezký design. Velmi dobrý systém zvlhčování bez páry, žádné mokro okolo, žádný bílý prach s usazenin. Opavdu funguje, vlhost v bytě mi udržuje při nastavení auto a 50% mezi 45 až 50% vlhkosti. Samozřejmně, že čidlo vlhkosti zvlhčovače ukazuje vlhkost mírně z jeho okolí. Při větrání rychle vlhkost klesne, ale nechávám jej puštěný kromě času kdy čistím filtr prakticky stále. I po větrání kdy zvedne výkon, tak je hlasitost neobtěžující i pro sledování televize. Dobrou vlhkost vzduchu udržuje i v otevřeném vedlejším pokoji (měřeno s ThermoPro TP55). Musím uznat, že od té doby co jej používám se ráno probudím bez škrábání v krku a že jsem na to hodně trpěl. Kupoval jsem jej za akční cenu, ale přesto by mohla být nižší. A velké mínus dávám za to, že není chytrý, neboli smart, dnes by to mělo být standardem. Náhradní originál filtry jsem si koupil z Německa po 20,-E, to je asi 475,-Kč za kus, poštovné zdarma. V Česku je cena filtru od 690,-Kč plus poštovné, tak je tomu bohužel u plno výrobků.
Výhody
Hezký. Čistý Nano systém. Opravdu funkční.
Nevýhody
Cena. Cena filtru. Není chytrý, neboli smart.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3918/10 Zvlhčovač vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3918/10 Zvlhčovač vzduchu
Radka29
27/11/2022
Česká republika
Skvělé!
Skvělý, designově krásný produkt, díky kterému se v naší domácnosti cítíme mnohem lépe. Rozdíl kvality ovzduší před a po použití zvlhčovače je neuvěřitelný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3918/10 Zvlhčovač vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3918/10 Zvlhčovač vzduchu
KackaKol
10/05/2022
Česká republika
Skvělý zvlhčovač
Pořizovali jsme kvůli miminku. Produkt plní svůj účel na výbornou. Má noční režim, který je velmi tichý.
Výhody
Tichost, výkon, noční režim, design
Nevýhody
Černý plast se lehce poškrábe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3918/10 Zvlhčovač vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3918/10 Zvlhčovač vzduchu
(1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu
(2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV
(3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany
(4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.
(6) Vypočítané na základe 3 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 150 ml/h.