Zvlhčuje miestnosti až do 32 m²
Výkon zvlhčovania 200 ml/h
Až o 99 % menej baktérií
Automatické nastavenie vlhkosti
Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)
360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.
3 rýchlosti ventilátora a automatické nastavenia poskytujú výkon a pohodlie, ktoré si vyberiete. S výkonom až 200 ml/h účinne zvlhčuje akúkoľvek miestnosť do 32 m2. (2, 3)
4.6
z 5
51
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Danuk
24/12/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Velmi slušný výrobek
Přístroj je velice povedený s dobrými funkcemi. v interiéru vypadá dobře a nijak neruší.
Výhody
Tichý chod, dobře zvlhčuje.
Nevýhody
Dost drahý náhradní filtr, který se musí pravidelně měnit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Mattteas
14/05/2022
Česká republika
Celková spokojenost, tichý
Zvlhčovač mám v kanceláři starého domu s ústředním topením. Plocha cca 22 m2 a výška 3,5 m. Kupovali jsme ho uprostřed zimy. Vlhkost vzduchu před použitím byla cca 35%. Nejprve jsem nastavil auto režim a žádanou hodnotu 50%. Vadilo mi, že to moc fouká a bylo to slyšet. Pak jsem nastavil minimální chod. Trvalo to sice několik dní, než se vlhkost dostala na 50%, ale pak to tak bylo každé ráno. Přes den mám otevřené dveře a občas větračku, takže vlhkost klesla třeba na 46%, ale ráno opět přes 50%. A hlavně není nic slyšet. Takže velká spokojenost.
Výhody
Tichý, spolehlivý.
Nevýhody
Neznám.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Born11
10/05/2022
Česká republika
Zvlhčovač funguje skvěle, oceňuji noční tichý chod
Zvlhčovač jsem pořídila dcerkám do pokojíčku, jsou často nachlazené, zvlhčovač pouštím na noc a dcerám se teď o poznání lépe spí.
Výhody
Tichý noční chod, hezký design.
Nevýhody
Filtr, který se musí každý půlrok měnit, každý týden čistit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
(1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu
(2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV
(3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany
(4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.
(6) Vypočítané na základe 2 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 130 ml/h.