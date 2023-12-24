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  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
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Séria 2000Zvlhčovač vzduchu

HU2716/10

4.6
| (51) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
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Naplňte atmosféru svojho domova čistým vzduchom a zaistite pohodlie. Technológia NanoCloud zvlhčuje bez bieleho prachu alebo mokrých škvŕn a znižuje obsah baktérií až o 99 % (1). Inteligentné snímače a rovnomerný rozptyl vzduchu dodajú ideálnu vlhkosť do celej miestnosti.
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Zvlhčuje suchý vzduch a automaticky sa prispôsobuje

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  • Zvlhčuje miestnosti až do 32 m²

  • Výkon zvlhčovania 200 ml/h

  • Až o 99 % menej baktérií

  • Automatické nastavenie vlhkosti

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)

Rovnomerná a efektívna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti

Rovnomerná a efektívna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti

360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.

Účinný v miestnostiach do 32 m2 (3)

Účinný v miestnostiach do 32 m2 (3)

3 rýchlosti ventilátora a automatické nastavenia poskytujú výkon a pohodlie, ktoré si vyberiete. S výkonom až 200 ml/h účinne zvlhčuje akúkoľvek miestnosť do 32 m2. (2, 3)

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

51

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

24/12/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Velmi slušný výrobek

Přístroj je velice povedený s dobrými funkcemi. v interiéru vypadá dobře a nijak neruší.

Výhody

Tichý chod, dobře zvlhčuje.

Nevýhody

Dost drahý náhradní filtr, který se musí pravidelně měnit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

14/05/2022

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost, tichý

Zvlhčovač mám v kanceláři starého domu s ústředním topením. Plocha cca 22 m2 a výška 3,5 m. Kupovali jsme ho uprostřed zimy. Vlhkost vzduchu před použitím byla cca 35%. Nejprve jsem nastavil auto režim a žádanou hodnotu 50%. Vadilo mi, že to moc fouká a bylo to slyšet. Pak jsem nastavil minimální chod. Trvalo to sice několik dní, než se vlhkost dostala na 50%, ale pak to tak bylo každé ráno. Přes den mám otevřené dveře a občas větračku, takže vlhkost klesla třeba na 46%, ale ráno opět přes 50%. A hlavně není nic slyšet. Takže velká spokojenost.

Výhody

Tichý, spolehlivý.

Nevýhody

Neznám.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Zvlhčovač funguje skvěle, oceňuji noční tichý chod

Zvlhčovač jsem pořídila dcerkám do pokojíčku, jsou často nachlazené, zvlhčovač pouštím na noc a dcerám se teď o poznání lépe spí.

Výhody

Tichý noční chod, hezký design.

Nevýhody

Filtr, který se musí každý půlrok měnit, každý týden čistit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu

  2. (2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV

  3. (3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany

  4. (4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.

  6. (6) Vypočítané na základe 2 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 130 ml/h.