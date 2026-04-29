Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Filter a zvlhčovač vzduchu
Všetky rady
Séria 2000 Zvlhčovač vzduchu
Podpora
HU2716/10
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
EDC 504 HU2716 HU2718 - English (US)
Important Information Manual Philips 2000 Series Air humidifier HU2716/10
Zvlhčovač 2000 a 3000 SeriesZvlhčovací filter
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme