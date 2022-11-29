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  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
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Séria 3000Zvlhčovač vzduchu

HU3916/10

4.7
| (15) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
Naplňte atmosféru svojho domova čistým vzduchom a zaistite pohodlie. Technológia NanoCloud zvlhčuje bez bieleho prachu alebo mokrých škvŕn a znižuje obsah baktérií až o 99 % (1). Inteligentné snímače a rovnomerný rozptyl vzduchu dodajú ideálnu vlhkosť do celej miestnosti.
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Zvlhčuje suchý vzduch a automaticky sa prispôsobuje

Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel

  • Zvlhčuje miestnosti až do 45 m²

  • Výkon zvlhčovania 300 ml/h

  • Až o 99 % menej baktérií

  • Automatické nastavenie vlhkosti

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)

Účinný v miestnostiach do 45 m2 (3)

Účinný v miestnostiach do 45 m2 (3)

3 rýchlosti ventilátora a automatické nastavenia poskytujú výkon a pohodlie, ktoré si vyberiete. S výkonom až 300 ml/h účinne zvlhčuje akúkoľvek miestnosť do 45 m2. (2, 3)

Rovnomerná a efektívna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti

Rovnomerná a efektívna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti

360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

15

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

29/11/2022

Česká republika

Česká republika

Zvlhčovač vzduchu

Výrobek zakoupen kvůli dětem do paneláku. Splnil naše očekávání

Výhody

Jednoduché ovládání, noční režim

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

28/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý doporučený výrobek.

Na základě doporučení známých přátel jsme zakoupili tento váš výrobek a jsme s ním velice spokojeni.

Výhody

Zlepšení zdravotního stavu

Nevýhody

Žádné

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

22/11/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Zakoupeno kvůli suchému kašli. Zvlhčovač funguje jak má a kašel zmizel, zlepšení cítím hlavně v noci.

Výhody

Funguje jak má

Nevýhody

Žádná

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu

  2. (2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV

  3. (3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany

  4. (4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.

  6. (6) Vypočítané na základe 3 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 150 ml/h.