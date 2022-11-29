Zvlhčuje miestnosti až do 45 m²
Výkon zvlhčovania 300 ml/h
Až o 99 % menej baktérií
Automatické nastavenie vlhkosti
Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Ultrajemná hmla NanoCloud je okom neviditeľná a pre baktérie alebo zvyšky je mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače. (1)
3 rýchlosti ventilátora a automatické nastavenia poskytujú výkon a pohodlie, ktoré si vyberiete. S výkonom až 300 ml/h účinne zvlhčuje akúkoľvek miestnosť do 45 m2. (2, 3)
360-stupňový difuzér rovnomerne rozvádza zvlhčený vzduch po celej miestnosti. Ultra jemná para NanoCloud sa prenáša ďalej a zabraňuje presýteniu pre účinné zvlhčovanie, najmä vo väčších miestnostiach.
4.7
z 5
15
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Divná lama
29/11/2022
Česká republika
Zvlhčovač vzduchu
Výrobek zakoupen kvůli dětem do paneláku. Splnil naše očekávání
Výhody
Jednoduché ovládání, noční režim
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Bezinka
28/11/2022
Česká republika
Skvělý doporučený výrobek.
Na základě doporučení známých přátel jsme zakoupili tento váš výrobek a jsme s ním velice spokojeni.
Výhody
Zlepšení zdravotního stavu
Nevýhody
Žádné
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
M123456789101112
22/11/2022
Česká republika
Spokojenost
Zakoupeno kvůli suchému kašli. Zvlhčovač funguje jak má a kašel zmizel, zlepšení cítím hlavně v noci.
Výhody
Funguje jak má
Nevýhody
Žádná
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
(1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu
(2) Testované podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 ±2 % RV
(3) Vypočítané použitím bodu 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základe výkonu zvlhčovania testovaného podľa normy GB/T 23332-2018 v laboratóriu tretej strany
(4) Usadzovanie minerálov na nábytku bolo testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testované podľa normy GB 21551.3-2010 v laboratóriu tretej strany. Intenzita ozónu, TVOC, PM10 a UV žiarenia je pod limitom.
(6) Vypočítané na základe 3 l naplnenej nádoby na vodu, pri rýchlosti číslo jeden, s mierou zvlhčovania 150 ml/h.