FYM220/30
3 filtre v 1 na dosiahnutie výkonu ako pri prvom použití
Naša 3-vrstvová filtrácia s filtrom NanoProtect HEPA, filtrom Active Carbon s aktívnym uhlím a predfiltrom sa postará o ochranu pred baktériami, peľom, prachom, časticami PM2,5, zvieracími chlpmi a plynmi.
Životnosť až 24 mesiacov
HEPA, filter s akt. uhlím a predfilter
Filtruje 99,95 % častíc s veľ. 0,003 µm
Filtre na plyny a pachy
Originálny filter Philips bol navrhnutý spolu so samotným zariadením, aby sa zabezpečilo dokonalé prispôsobenie, ktoré zaručuje nepretržitú bezproblémovú prevádzku zariadenia.
Vzduchové filtre Philips prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše filtre sú navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon vašej čističky Philips až do posledného dňa životnosti filtrov.
Valcový filter 3 v 1 kombinuje tri vrstvy filtrácie, ktoré zaisťujú výkon zariadenia ako pri prvom použití. (6) Náš filter s aktívnym uhlím Active Carbon, filter HEPA a predfilter sú optimálnou kombináciou, ktorá odstraňuje znečisťujúce látky, vírusy, alergény a baktérie. Aby ste mali istotu, že budete dýchať čistejší vzduch, odporúčame výmenu všetkých troch filtrov naraz.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
(1) Odporúčaná životnosť sa vypočítala podľa priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni vonkajšieho znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania.
(2) Platí len pre vybrané modely s pripojením
(3) Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips
(4) Materiál filtra NanoProtect HEPA poskytuje nižší odpor pre prúdenie vzduchu ako materiál filtra HEPA H13, vďaka čomu čistička vzduchu Philips s filtrom NanoProtect dosahuje vyššiu intenzitu dodávky čistého vzduchu (CADR) ako rovnako veľký certifikovaný filter HEPA H13.
(5) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou NaCl aerosólu inštitútom iUTA podľa normy DIN71460-1.
(6) Podmienené použitím filtra s čističkou Philips AC1711 alebo 1715.
(7) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health group Ltd. v testovacej komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vo vzduchu rozptýleným vírusom chrípky A(H1N1).
(8) Test intenzity mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.