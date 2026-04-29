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Originálny vymeniteľný filter Integrovaný 3 v 1
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FYM220/30
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Naša 3-vrstvová filtrácia s filtrom NanoProtect HEPA, filtrom Active Carbon s aktívnym uhlím a predfiltrom sa postará o ochranu pred baktériami, peľom, prachom, časticami PM2,5, zvieracími chlpmi a plynmi.
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