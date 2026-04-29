VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Originálny vymeniteľný filter Integrovaný 3 v 1

Podpora

Originálny vymeniteľný filterIntegrovaný 3 v 1

FYM220/30

Originálny vymeniteľný filter Integrovaný 3 v 1

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Naša 3-vrstvová filtrácia s filtrom NanoProtect HEPA, filtrom Active Carbon s aktívnym uhlím a predfiltrom sa postará o ochranu pred baktériami, peľom, prachom, časticami PM2,5, zvieracími chlpmi a plynmi. 

  • PDF súbor
  • 21 April 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme