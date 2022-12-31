Tento produkt už nie je dostupný
GC002/00
Jednotka v žehlení
Znižuje tvorbu vodného kameňa o 99 %
Vhodná pre systémy PerfectCare Pure
Životnosť kazety závisí od tvrdosti vody vo vašej oblasti a dĺžky žehlenia týždenne. 1 kazeta v priemere stačí na 3 mesiace žehlenia.
Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam účinne ochráni vaše zariadenie PerfectCare Pure pred poškodením vodným kameňom. Preto poskytujeme 5-ročnú záruku proti usádzaniu vodného kameňa.
Kazeta proti usádzaniu vodného kameňa PureSteam odfiltruje 99 % vodného kameňa z vody z vodovodu. Zabezpečí rovnomerný výstup pary a zabraňuje znečisteniu oblečenia čiastočkami vodného kameňa.
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Hodnotenie
Je možné, že výrobok bude vyzerať tmavšie a mokrejšie ako na obrázku na obale, pretože bol vopred ošetrený demineralizovanom vodou na zabezpečenie najlepšieho výkonu.