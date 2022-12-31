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  • Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam*
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  • Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam*
  • Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam*
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  • Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam*

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare PureKazeta proti vodnému kameňu

GC002/00

1 Ocenenie

Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam*
Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam je vhodná pre naparovacie žehliace systémy PerfectCare Pure vybavené technológiou PureSteam. Tvorba vodného kameňa sa zníži o 99 % a životnosť sa zvýši 5-násobne
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Jednotka v žehlení

O 99 % menej vodného kameňa, 5-násobne dlhšia životnosť

Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam*

  • Znižuje tvorbu vodného kameňa o 99 %

  • Vhodná pre systémy PerfectCare Pure

3 mesiace žehlenia

3 mesiace žehlenia

Životnosť kazety závisí od tvrdosti vody vo vašej oblasti a dĺžky žehlenia týždenne. 1 kazeta v priemere stačí na 3 mesiace žehlenia.

5-ročná záruka proti usádzaniu vodného kameňa

5-ročná záruka proti usádzaniu vodného kameňa

Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam účinne ochráni vaše zariadenie PerfectCare Pure pred poškodením vodným kameňom. Preto poskytujeme 5-ročnú záruku proti usádzaniu vodného kameňa.

Na 99 % bez vodného kameňa vďaka kazete proti kameňu PureSteam

Na 99 % bez vodného kameňa vďaka kazete proti kameňu PureSteam

Kazeta proti usádzaniu vodného kameňa PureSteam odfiltruje 99 % vodného kameňa z vody z vodovodu. Zabezpečí rovnomerný výstup pary a zabraňuje znečisteniu oblečenia čiastočkami vodného kameňa.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Je možné, že výrobok bude vyzerať tmavšie a mokrejšie ako na obrázku na obale, pretože bol vopred ošetrený demineralizovanom vodou na zabezpečenie najlepšieho výkonu.