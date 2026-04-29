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PerfectCare Pure Kazeta proti vodnému kameňu
Tento produkt už nie je dostupný
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GC002/00
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Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam je vhodná pre naparovacie žehliace systémy PerfectCare Pure vybavené technológiou PureSteam. Tvorba vodného kameňa sa zníži o 99 % a životnosť sa zvýši 5-násobne
500 SeriesOdžmolkovač
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