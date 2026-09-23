Tento produkt už nie je dostupný
GC1020/78
Rýchle, od začiatku až do konca
Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke, rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a súvislému výstupu pary.
Jednotka v žehlení
Naparovanie 20 g/min;70 g zosil. para
Nelepivá žehliaca plocha
Ochrana proti vodnému kameňu
1400 wattov
Výkon až 1400 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.
Zosilnená para až 70 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Nepretržitá para až do 20 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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