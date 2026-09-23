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  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

EasySpeedNaparovacia žehlička

GC1020/78

1 Ocenenie

Rýchle, od začiatku až do konca

Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke, rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a súvislému výstupu pary.

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Jednotka v žehlení

3 spôsoby na zrýchlenie žehlenia

Rýchle, od začiatku až do konca

  • Naparovanie 20 g/min;70 g zosil. para

  • Nelepivá žehliaca plocha

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 1400 wattov

Výkon až 1400 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 1400 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 1400 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.

Zosilnená para až 70 g

Zosilnená para až 70 g

Zosilnená para až 70 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Nepretržitá para až do 20 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov

Nepretržitá para až do 20 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov

Nepretržitá para až do 20 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

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