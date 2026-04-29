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EasySpeed Advanced Naparovacia žehlička

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EasySpeed AdvancedNaparovacia žehlička

GC2670/20

EasySpeed Advanced Naparovacia žehlička

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC2670/20 - English (US)

  • PDF súbor, 645.2 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron

  • PDF súbor, 437.9 kB
  • 13 March 2026

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