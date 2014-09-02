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  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Tento produkt už nie je dostupný

PowerLifeNaparovacia žehlička

GC2905/50

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!

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Jednotka v žehlení

So žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • Naparovanie 30 g/min;95 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2000 wattov

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.

Zosilnená para až 95 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 95 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 95 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

02/09/2014

Polska

Polska

Super żelazko

Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

09/09/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní výrobek

Tuto žehličku doporučuji, splňuje vše co je potřeba k žehlení.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička

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