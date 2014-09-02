Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!
Jednotka v žehlení
Naparovanie 30 g/min;95 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2000 wattov
2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Zosilnená para až 95 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
azja31
02/09/2014
Polska
Super żelazko
Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Ricci
09/09/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Kvalitní výrobek
Tuto žehličku doporučuji, splňuje vše co je potřeba k žehlení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička