Tento produkt už nie je dostupný
GC3560/02
Jednotka v žehlení
3 m šnúra
Žehliaca plocha SteamGlide
Automatické bezpečnostné vypnutie
2400 wattov
Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.
Vďaka veľmi dlhej 3 m šnúre vašej žehličky Philips sa môžete jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej dosky – a dokonca aj ďalej!
Jasne čitateľný indikátor vašej žehličky Philips umožňuje dobrú viditeľnosť hladiny vody, takže už na prvý pohľad vždy uvidíte, či ju netreba doplniť.
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