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  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
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  • 100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

Tento produkt už nie je dostupný

EcoCareNaparovacia žehlička

GC3721/02

5

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

Táto inovatívna funkcia zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka v tejto žehličke Philips je recyklovaných.

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Jednotka v žehlení

s automatickou úsporou energie a 30 % recyklovaného materiálu

100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

  • 2400 W

  • 130 g zosilnená para

  • ECO

Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Systém zastavenia odkvapkávania zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém zastavenia odkvapkávania zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

užasný desing a lehkost

s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

03/03/2017

Polska

Polska

Prasowanie żelazkiem przestało być uciążliwe!

Byłam zaskoczona jakością żelazka, gdyż moim zdaniem cena jest niska do jakości - rewelacja! Nie jest lekki co pozwala swobodnie sunąć nim po ubraniach, nie jest także za ciężki co ułatwia obsługę bez nieprzyjemnego obciążenia dla ręki. Poręczne uchwyt, posiada bardzo czytelne i łatwe funkcje, pomocny podzielnik na rodzaj włókien, dlatego każdy poradzi sobie z jego obsługą. Powłoka nie rysuje się nawet na metalowych guzikach przy przypadkowym przejechaniu ich gorącym żelazkiem. Bezpieczny kabel. W skrócie - żelazko idealne w konkurencyjnej do innych produktów tej samej jakości cenie! Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe

31/07/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny

Szukaliśmy odpowiedniego żelazka dla naszych potrzeb, takiego, który będzie energooszczędny i znaleźliśmy Philips EcoCare, które jest rewelacyjne. Radzi sobie z bardzo pogniecionymi materiałami, dzięki czemu praca z nim nie jest czasochłonna.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Až 25 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení