Tento produkt už nie je dostupný
100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
Táto inovatívna funkcia zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka v tejto žehličke Philips je recyklovaných.
Jednotka v žehlení
2400 W
130 g zosilnená para
ECO
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
Ocenenia
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kikina81
26/02/2019
Česká republika
užasný desing a lehkost
s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
Iwona1987
03/03/2017
Polska
Prasowanie żelazkiem przestało być uciążliwe!
Byłam zaskoczona jakością żelazka, gdyż moim zdaniem cena jest niska do jakości - rewelacja! Nie jest lekki co pozwala swobodnie sunąć nim po ubraniach, nie jest także za ciężki co ułatwia obsługę bez nieprzyjemnego obciążenia dla ręki. Poręczne uchwyt, posiada bardzo czytelne i łatwe funkcje, pomocny podzielnik na rodzaj włókien, dlatego każdy poradzi sobie z jego obsługą. Powłoka nie rysuje się nawet na metalowych guzikach przy przypadkowym przejechaniu ich gorącym żelazkiem. Bezpieczny kabel. W skrócie - żelazko idealne w konkurencyjnej do innych produktów tej samej jakości cenie! Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe
maalgorzataa
31/07/2014
Polska
Rewelacyjny
Szukaliśmy odpowiedniego żelazka dla naszych potrzeb, takiego, który będzie energooszczędny i znaleźliśmy Philips EcoCare, które jest rewelacyjne. Radzi sobie z bardzo pogniecionymi materiałami, dzięki czemu praca z nim nie jest czasochłonna.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe
Až 25 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení