Tento produkt už nie je dostupný
GC3730/02
100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
Táto inovatívna funkcia naparovacej žehličky Philips zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka je recyklovaných.
Jednotka v žehlení
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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Hodnotenie
Až 25 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení