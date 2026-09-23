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Tento produkt už nie je dostupný

EcoCareNaparovacia žehlička

GC3730/02

1 Ocenenie

100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

Táto inovatívna funkcia naparovacej žehličky Philips zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka je recyklovaných.

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Jednotka v žehlení

s automatickou úsporou energie a 30 % recyklovaného materiálu

100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Až 25 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení