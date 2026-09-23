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  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

EcoCareNaparovacia žehlička

GC3740/02

1 Ocenenie

100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

Táto inovatívna funkcia zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka v tejto žehličke Philips je recyklovaných.

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Jednotka v žehlení

s automatickou úsporou energie a 30 % recyklovaného materiálu

100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

  • 2400 W

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

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