Tento produkt už nie je dostupný
GC3740/02
100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
Táto inovatívna funkcia zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka v tejto žehličke Philips je recyklovaných.
Jednotka v žehlení
2400 W
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.
Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.
Ocenenia
Hodnotenie