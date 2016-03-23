Tento produkt už nie je dostupný
100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
Táto inovatívna funkcia naparovacej žehličky Philips zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka je recyklovaných.
Jednotka v žehlení
Automatické bezpečnostné vypnutie
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.
Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.
Ocenenia
4.3
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
EDYTA77
23/03/2016
Polska
POLECAM
UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
AdamPL
15/07/2012
Polska
Prasowanie to teraz przyjemność.
Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Ms3715
21/06/2021
Україна
Виріб рекомендую, всім хто шукає праску
Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Парова праска
Dátum použitia 2020-06-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Парова праска
Dátum použitia 2020-06-21
Až 25 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení