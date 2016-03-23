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  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

EcoCareNaparovacia žehlička

GC3760/02

4.3

| (7) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

Táto inovatívna funkcia naparovacej žehličky Philips zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka je recyklovaných.

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Jednotka v žehlení

s automatickou úsporou energie a 30 % recyklovaného materiálu

100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

7

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

3
2

23/03/2016

Polska

Polska

POLECAM

UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

15/07/2012

Polska

Polska

Prasowanie to teraz przyjemność.

Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб рекомендую, всім хто шукає праску

Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Парова праска

Dátum použitia 2020-06-21

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Парова праска

Dátum použitia 2020-06-21

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  1. Až 25 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení