Tento produkt už nie je dostupný
GC3760/32
100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky ušetrí 20 %* energie, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.
Jednotka v žehlení
2400 W
Zosilnená para 160 g
Automatické bezpečnostné vypnutie
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Automatická úspora energie Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky šetrí energiu, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.
Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.
Ocenenia
3.7
z 5
3
Recenzie
EDYTA77
23/03/2016
Polska
POLECAM
UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
AdamPL
15/07/2012
Polska
Prasowanie to teraz przyjemność.
Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Iwona88
09/07/2016
Polska
Żelazko równo miesiąc po upływie gwarancji przestało działać
Żelazko w miesiąc po upływie gwarancji zepsuło się. Kabel w środku prawdopodobnie uległ zniszczeniu. Coś przestało "stykać" i po prasowaniu. Po za tym super żelazko, proste w użyciu bez zbędnych dodatków
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe