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Naparovacia žehlička
Tento produkt už nie je dostupný
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GC4310/02
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User Manual Philips Steam iron
Naparovacia žehlička so špeciálnou parnou špičkou, vďaka ktorej sa para dostane do každého záhybu. Veľmi výkonný výstup pary (40 g), extra výkonný prúd koncentrovanej pary (100 g) a predĺžené otvory na paru.
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Ako odstránim vodný kameň z naparovacej žehličky Philips?
500 SeriesOdžmolkovač
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