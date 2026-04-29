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Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Naparovacia žehlička

GC4310/02

Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Steam iron

  • PDF súbor, 1.8 MB
  • 13 March 2026

Naparovacia žehlička so špeciálnou parnou špičkou, vďaka ktorej sa para dostane do každého záhybu. Veľmi výkonný výstup pary (40 g), extra výkonný prúd koncentrovanej pary (100 g) a predĺžené otvory na paru.

  • PDF súbor
  • 18 August 2026

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