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Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Naparovacia žehlička

GC4325/02

Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Naparovacia žehlička so špeciálnou parnou špičkou, vďaka ktorej sa para dostane do každého záhybu. Veľmi výkonný výstup pary (40 g), extra výkonný prúd koncentrovanej pary (100 g), predĺžené otvory na paru a špeciálne bezpečnostné funkcie.

  • PDF súbor
  • 18 August 2026

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