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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

AzurNaparovacia žehlička

GC4412/32

4

| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Výkon s precíznosťou

Pre jednoduchšie a plynulejšie žehlenie budete požadovať najlepšiu kombináciu kĺzania a výkonnej pary. Táto žehlička so žehliacou plochou SteamGlide vám zabezpečí to najlepšie z obidvoch oblastí!

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Jednotka v žehlení

Super para, super kĺzavosť

Výkon s precíznosťou

  • Napar. 40 g/min; zosilnená para 150 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

  • 2400 wattov

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.

Zosiln. para 150 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para 150 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para tejto žehličky až 150 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.0

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek je pro mě nepřekonatelný

Práce s touto žehličkou je pro mě radostí i když vím, že se již nevyrábí. Vlastním ji už cca 20let a její výkon je stále bezchybný co se týká rychlosti, síly napařování a celkového pocitu z váhy výrobku a snadnosti žehlení nemá váš výrobek konkurenci ve srovnání s jiným výrobcem podobných žehliček ! Pořídila jsem si u konkurenční firmy jinou žehličku, ale musela jsem jí vrátit a žehlím dále s vaší "napařovačkou" s radostí. Uvažuji o koupení nové Philips žehličky, ale výběr je velmi rozmanitý a rozsáhlý a nemůžu se rozhodnout, který typ

Výhody

spolehlivost, rychlost, váha, flexibilita

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/32 Napařovací žehlička

Dátum použitia 2019-05-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/32 Napařovací žehlička

Dátum použitia 2019-05-04

25/10/2013

Česká republika

Česká republika

spokojenost, více viz. recenze

+ Sama se vypne - klouže - nemusím příliš tlačit, aby se oblečení vyžehlilo - ač těžká (první dojem), tak při žehlení nevadí, nemusím aspoň tlačit na prádlo - dlouhý kabel +/- možná až moc páry? - špatně viditelný otočník na nastavení teploty - bílé, světlé, špatně viditelné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/32 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/32 Napařovací žehlička

09/07/2014

Polska

Polska

Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.

Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe

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