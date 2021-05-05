Tento produkt už nie je dostupný
Výkon s precíznosťou
Pre jednoduchšie a plynulejšie žehlenie budete požadovať najlepšiu kombináciu kĺzania a výkonnej pary. Táto žehlička so žehliacou plochou SteamGlide vám zabezpečí to najlepšie z obidvoch oblastí!
Jednotka v žehlení
Napar. 40 g/min; zosilnená para 150 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Automatické bezpečnostné vypnutie
2400 wattov
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.
2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Zosiln. para tejto žehličky až 150 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
4.0
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Zikina
05/05/2021
Česká republika
Výrobek je pro mě nepřekonatelný
Práce s touto žehličkou je pro mě radostí i když vím, že se již nevyrábí. Vlastním ji už cca 20let a její výkon je stále bezchybný co se týká rychlosti, síly napařování a celkového pocitu z váhy výrobku a snadnosti žehlení nemá váš výrobek konkurenci ve srovnání s jiným výrobcem podobných žehliček ! Pořídila jsem si u konkurenční firmy jinou žehličku, ale musela jsem jí vrátit a žehlím dále s vaší "napařovačkou" s radostí. Uvažuji o koupení nové Philips žehličky, ale výběr je velmi rozmanitý a rozsáhlý a nemůžu se rozhodnout, který typ
Výhody
spolehlivost, rychlost, váha, flexibilita
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/32 Napařovací žehlička
Dátum použitia 2019-05-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/32 Napařovací žehlička
Dátum použitia 2019-05-04
janule
25/10/2013
Česká republika
spokojenost, více viz. recenze
+ Sama se vypne - klouže - nemusím příliš tlačit, aby se oblečení vyžehlilo - ač těžká (první dojem), tak při žehlení nevadí, nemusím aspoň tlačit na prádlo - dlouhý kabel +/- možná až moc páry? - špatně viditelný otočník na nastavení teploty - bílé, světlé, špatně viditelné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/32 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/32 Napařovací žehlička
dariooooo
09/07/2014
Polska
Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.
Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4412/02 Żelazko parowe