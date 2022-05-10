Kontinuálny výstup pary 45 g/min
Parný ráz 200 g
Žehliaca plocha SteamGlide
Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Ocenenia
4.7
z 5
51
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
1Ewwa
10/05/2022
Česká republika
Skvělá žehlička
Žehlička má všechny funkce ,které jsem požadovala -odvápňování ,automatické vypnutí, automatické čištění, páru, snadný skluz.Žehlení s ní je radost. Určitě doporučuji.
Výhody
Snadno se s ni žehlí, lehce se čistí , má skvělý a dostatečný parní naráz
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička
Muž co žehlí
16/03/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Žehlička super
Je to už několikátá žehlička Philips a jako vždy jsem maximálně spokojen. Krásně vyvážená, s kvalitní žehlici plochou.
Výhody
Automatické vypnutí, tvar žehlici plochy
Nevýhody
Nevím o nich
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička
Kytimiti
08/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Skutečný vítěz
Žehlička má úžasnou žehlící plochu, klouže krásně po jakékoli látce, perfektně vyžehlí, výborně se mi s ní manipuluje i přes poněkud vyšší váhu. Možná ale právě proto tak dobře žehlí. Plnící otvor na vodu je dostatečně velký, množství páry překvapivé. S výrobkem jsem maximálně spokojená.
Výhody
Velký plnící otvor na vodu, množství páry, luxusní žehlící plochs
Nevýhody
Vyšší hmotnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička