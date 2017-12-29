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Tento produkt už nie je dostupný

AzurNaparovacia žehlička

GC4890/02

4.5

| (15) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Výkonný 2600 W nástroj na žehlenie

Táto výkonná žehlička Philips sa dodáva s najrobustnejšou žehliacou plochou zo všetkých žehličiek. Túto žehličku nič nepoškriabe a pritom sa bude hladko kĺzať po vašom oblečení. Výkonná zosilnená para vám pomôže ľahko odstrániť všetky záhyby.

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Jednotka v žehlení

Výkonná žehlička s väčším množstvom pary

Výkonný 2600 W nástroj na žehlenie

  • Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g

  • Žehliaca plocha Anodilium

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

  • 2600 wattov

Vysokoodolná žehliaca plocha Anodilium odolná proti poškriabaniu

Vysokoodolná žehliaca plocha Anodilium odolná proti poškriabaniu

Vynikajúce kĺzanie, vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu, vynikajúce čistenie, vynikajúca trvanlivosť!

Systém zastavenia odkvapkávania zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém zastavenia odkvapkávania zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.5

z 5

15

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

2
1

29/12/2017

Polska

Polska

Super! Świetna pomoc dla każdej pani domu

Żelazko dostałam 4 lata temu w prezencie ślubnym. Nigdy nie było z nim problemów, świetnie się nim prasuje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02

12/10/2015

Polska

Polska

Bardzo dobre żelazko

Żelazko Philips GC 2965/80, mam już od dwóch lat i jestem z niego bardzo zadowolony. Dobre wrażenie robi moc żelazka, a co za tym idzie jego możliwości w prasowaniu "opornych" materiałów. Moc sprawia również, że żelazko szybko się nagrzewa. Proces prasowania ułatwia też silny wyrzut pary. Zastrzeżeń do tego sprzętu nie miałbym żadnych, gdyby nie fakt, że na czarnym żelazku bardzo widać osad z kamienia, przez co wymaga ono częstych zabiegów kosmetycznych.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02

12/10/2015

Polska

Polska

ten produkt jest niezastąpiony

żelazko służy mi już jakiś czas, jestem bardzo zadowolona, szybko się nagrzewa, ma dobry wyrzut pary,doskonale prasuje, polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02

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