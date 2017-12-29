Tento produkt už nie je dostupný
Výkonný 2600 W nástroj na žehlenie
Táto výkonná žehlička Philips sa dodáva s najrobustnejšou žehliacou plochou zo všetkých žehličiek. Túto žehličku nič nepoškriabe a pritom sa bude hladko kĺzať po vašom oblečení. Výkonná zosilnená para vám pomôže ľahko odstrániť všetky záhyby.
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g
Žehliaca plocha Anodilium
Automatické bezpečnostné vypnutie
2600 wattov
Vynikajúce kĺzanie, vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu, vynikajúce čistenie, vynikajúca trvanlivosť!
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
4.5
z 5
15
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
wielmirka
29/12/2017
Polska
Super! Świetna pomoc dla każdej pani domu
Żelazko dostałam 4 lata temu w prezencie ślubnym. Nigdy nie było z nim problemów, świetnie się nim prasuje.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02
grzego79
12/10/2015
Polska
Bardzo dobre żelazko
Żelazko Philips GC 2965/80, mam już od dwóch lat i jestem z niego bardzo zadowolony. Dobre wrażenie robi moc żelazka, a co za tym idzie jego możliwości w prasowaniu "opornych" materiałów. Moc sprawia również, że żelazko szybko się nagrzewa. Proces prasowania ułatwia też silny wyrzut pary. Zastrzeżeń do tego sprzętu nie miałbym żadnych, gdyby nie fakt, że na czarnym żelazku bardzo widać osad z kamienia, przez co wymaga ono częstych zabiegów kosmetycznych.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02
ania2812
12/10/2015
Polska
ten produkt jest niezastąpiony
żelazko służy mi już jakiś czas, jestem bardzo zadowolona, szybko się nagrzewa, ma dobry wyrzut pary,doskonale prasuje, polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe Azur GC4890/02