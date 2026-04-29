VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Azúrová Naparovacia žehlička

Podpora

AzúrováNaparovacia žehlička

GC4901/10

Azúrová Naparovacia žehlička

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4901/10 - English (US)

  • PDF súbor, 956.3 kB
  • 17 March 2024

Astro2_Main_[642001003613]_NCN_user manual

  • PDF súbor, 9 MB
  • 8 August 2024

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme