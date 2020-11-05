Tento produkt už nie je dostupný
Výkon s precíznosťou
Táto neuveriteľne kompaktná a perfektne navrhnutá žehlička vám zabezpečí vynikajúce výsledky bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Vďaka jej výkonnej pare a jedinečnej ergonomickej rukoväti je odstraňovanie záhybov tak efektívne a nenamáhavé, ako keď používate vašu bežnú žehličku.
Jednotka v žehlení
Naparovanie 6 g/min;45 g prúd pary
Nelepivá žehliaca plocha
800 wattov
Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.
Táto žehlička Philips má funkciu zvislej pary na odstránenie záhybov na visiacich tkaninách.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
05/11/2020
Україна
Це просто бомба!
Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!
Výhody
Компактність, вода з "паровим ударом"
Nevýhody
та немає там проти :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC651/02 Компактна праска з відпарюванням
Dátum použitia 2018-11-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC651/02 Компактна праска з відпарюванням
Dátum použitia 2018-11-05
Oana23
07/05/2019
România
Recenzie din Campania Philips
De cate ori plecam in voiaj, fie pentru 2 zile, fie pentru mai multe, ma confruntam cu problema hainelor sifonate. Acest lucru a luat sfarsit de cand am acest aparat minunat. Imi netezeste hainele aproape instantaneu. E usor de manevrat si nu ocupa mult spatiu. Este usor de transportat si este nelipsit din orice bagaj al meu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj