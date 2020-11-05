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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651
  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651

Tento produkt už nie je dostupný

Travel ironCestovná žehlička

GC651/02

5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Výkon s precíznosťou

Táto neuveriteľne kompaktná a perfektne navrhnutá žehlička vám zabezpečí vynikajúce výsledky bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Vďaka jej výkonnej pare a jedinečnej ergonomickej rukoväti je odstraňovanie záhybov tak efektívne a nenamáhavé, ako keď používate vašu bežnú žehličku.

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Jednotka v žehlení

Profesionálne výsledky na cestách!

Výkon s precíznosťou

  • Naparovanie 6 g/min;45 g prúd pary

  • Nelepivá žehliaca plocha

  • 800 wattov

Žehlička je vhodná pre použitie s vodou z vodovodu

Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.

Zvislá para pre odstránenie záhybov na visiacich tkaninách

Zvislá para pre odstránenie záhybov na visiacich tkaninách

Táto žehlička Philips má funkciu zvislej pary na odstránenie záhybov na visiacich tkaninách.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Це просто бомба!

Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!

Výhody

Компактність, вода з "паровим ударом"

Nevýhody

та немає там проти :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC651/02 Компактна праска з відпарюванням

Dátum použitia 2018-11-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC651/02 Компактна праска з відпарюванням

Dátum použitia 2018-11-05

07/05/2019

România

România

Recenzie din Campania Philips

De cate ori plecam in voiaj, fie pentru 2 zile, fie pentru mai multe, ma confruntam cu problema hainelor sifonate. Acest lucru a luat sfarsit de cand am acest aparat minunat. Imi netezeste hainele aproape instantaneu. E usor de manevrat si nu ocupa mult spatiu. Este usor de transportat si este nelipsit din orice bagaj al meu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj

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