Tento produkt už nie je dostupný
GC7330/02
Jednotka v žehlení
Variabilná para
Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché aj pri tých najnáročnejších tkaninách.
Žehlička váži len 1,2 kg, žehlenie s ňou je jednoduché a bez námahy.
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.
Ocenenia
Hodnotenie