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FastCare Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

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FastCareParný generátor

GC7715/80

FastCare Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips FastCare Steam generator iron GC7715/80 - English (US)

  • PDF súbor, 944.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

  • PDF súbor, 4.8 MB
  • 13 March 2026

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