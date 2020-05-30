Žehlite rýchlejšie s 2násobným množstvom pary*
Philips PerfectCare Compact – Žehlite oblečenie rýchlejšie vďaka výkonnému kontinuálnemu výstupu pary. S technológiou OptimalTEMP nemusíte meniť nastavenie teploty medzi žehlením jednotlivých kusov oblečenia. Kompaktný a ľahký dizajn umožňujú jednoduchšie skladovanie.
Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 5,3 baru
Parný ráz až 280 g
Nádoba na vodu s objemom 1,5 l
Zámok na prenášanie
Pôžitok z mimoriadne rýchleho žehlenia môže byť teraz váš spolu s revolučnou technológiou. Výkonný nepretržitý výstup pary si poradí dokonca aj so zložitými záhybmi, hrubé látky sa vyžehlia ľahko a rýchlo. V prípade potreby je tu aj parný ráz, ideálny na veľmi odolné záhyby či zvislé žehlenie.
S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.
Inovatívna technológia OptimalTEMP zaručuje, že nedôjde k prepáleniu žiadnej žehliteľnej tkaniny. Vďaka tomu môžete bez obáv žehliť, no tiež to znamená, že horúcu žehliacu plochu môžete nechať položenú priamo na bavlnenej žehliacej doske bez toho, aby sa akokoľvek poškodila. Vďaka tomu sa znižuje námaha vašich zápästí, pretože už tak často nemusíte odkladať žehličku na základňu a brať ju späť.
Ocenenia
4.5
z 5
149
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Karl99
30/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Velikost
Je menší a lehčí než ostatní parní generátory této kategorii
Výhody
Lehkost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor
Date of Use 2020-01-30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor
Date of Use 2020-01-30
Jirgen
07/01/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výborný parní generátor
Nejlepší žehlení, velmi snadné a rychlé. Parní generátor je rychle nahřátý, velmi snadná obsluha. Maximální spokojenost.
Výhody
Rychlé nahřátí, rychlost žehlení, jednoduchost, opravdu se nelepí na žádný materiál.
Nevýhody
Nic.
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor
Date of Use 2018-12-07
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor
Date of Use 2018-12-07
Ivetkha001
07/10/2019
Česká republika
Tenhle produkt je špička
Philips perfect Care je nejlepší parní generátor jaký jsem kdy měla. Měla jsem již starší model od Philipsu a vydržel mi 8 let.. Bohužel mi odešel a u výběru nového parního generátoru jsem neváhala ani vteřinu. Je šetrný k prádlu, žehlí úžasně, má nepřilnavý povrch a napařování funguje skvěle snadno se ovládá a žehlička je lehká do ruky, takže i když žehlím dlouho ty hromady prádla pro tu mojí bandu nebolí mě ruka. Za mě top produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor
Až 30 % úspora energie v režime ECO v porovnaní s režimom Turbo podľa normy IEC 60311
V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips Azur Performer