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  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*

PerfectCare CompactŽehlička s parným generátorom

GC7808/40

4.5

| (149) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*

Philips PerfectCare Compact – Žehlite oblečenie rýchlejšie vďaka výkonnému kontinuálnemu výstupu pary. S technológiou OptimalTEMP nemusíte meniť nastavenie teploty medzi žehlením jednotlivých kusov oblečenia. Kompaktný a ľahký dizajn umožňujú jednoduchšie skladovanie.

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Jednotka v žehlení

Najkompaktnejší generátor pary od spoločnosti Philips

Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*

  • Max. tlak pary 5,3 baru

  • Parný ráz až 280 g

  • Nádoba na vodu s objemom 1,5 l

  • Zámok na prenášanie

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Pôžitok z mimoriadne rýchleho žehlenia môže byť teraz váš spolu s revolučnou technológiou. Výkonný nepretržitý výstup pary si poradí dokonca aj so zložitými záhybmi, hrubé látky sa vyžehlia ľahko a rýchlo. V prípade potreby je tu aj parný ráz, ideálny na veľmi odolné záhyby či zvislé žehlenie.

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.

Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske

Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske

Inovatívna technológia OptimalTEMP zaručuje, že nedôjde k prepáleniu žiadnej žehliteľnej tkaniny. Vďaka tomu môžete bez obáv žehliť, no tiež to znamená, že horúcu žehliacu plochu môžete nechať položenú priamo na bavlnenej žehliacej doske bez toho, aby sa akokoľvek poškodila. Vďaka tomu sa znižuje námaha vašich zápästí, pretože už tak často nemusíte odkladať žehličku na základňu a brať ju späť.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

149

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

30/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Velikost

Je menší a lehčí než ostatní parní generátory této kategorii

Výhody

Lehkost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor

Date of Use 2020-01-30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor

Date of Use 2020-01-30

07/01/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborný parní generátor

Nejlepší žehlení, velmi snadné a rychlé. Parní generátor je rychle nahřátý, velmi snadná obsluha. Maximální spokojenost.

Výhody

Rychlé nahřátí, rychlost žehlení, jednoduchost, opravdu se nelepí na žádný materiál.

Nevýhody

Nic.

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor

Date of Use 2018-12-07

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor

Date of Use 2018-12-07

07/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tenhle produkt je špička

Philips perfect Care je nejlepší parní generátor jaký jsem kdy měla. Měla jsem již starší model od Philipsu a vydržel mi 8 let.. Bohužel mi odešel a u výběru nového parního generátoru jsem neváhala ani vteřinu. Je šetrný k prádlu, žehlí úžasně, má nepřilnavý povrch a napařování funguje skvěle snadno se ovládá a žehlička je lehká do ruky, takže i když žehlím dlouho ty hromady prádla pro tu mojí bandu nebolí mě ruka. Za mě top produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7808/40 Parní generátor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Až 30 % úspora energie v režime ECO v porovnaní s režimom Turbo podľa normy IEC 60311

  2. V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips Azur Performer