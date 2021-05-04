Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 5,8 baru
Zosilnená para až 330 g
Nádoba na vodu s objemom 1,5 l
Zaistenie pri prenášaní
Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše odevy i záclony.
Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.
Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.
Ocenenia
4.6
z 5
81
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Lion91
04/05/2021
Česká republika
Nová zkušenost s parním generátorem
Přechod z klasické žehličky na parní generátor je znatelný. Žehlí se s ní velice snadno a rychle, nádržka na vodu je dostačující. Mírně hlasitější v momentě napařování, ale dá se to zvládnout. Můžeme doporučit!
Výhody
Rychlost a snadnost žehlení
Nevýhody
Hlasitost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor
Martina1+
10/02/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Perfektní
maximální spokojenost, výrobek doporučuji, snadná obsluha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor
Lenulina
17/06/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Zehlicka do kazde rodiny!
Vyrobek bych doporucila kazde zene, ktera ma kopu pradla a nechce u zehleni prostat hodiny tydne.
Výhody
Rychlost nahrivani, velky zasobnik vody, dostatecny parni raz
Nevýhody
Pod zehlickou se srazi voda nebo mi mozna tece :D
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor
Až 30 % úspora energie v režime ECO v porovnaní s režimom Turbo podľa normy IEC 60311
V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips Azur Performer