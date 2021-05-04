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Všetky rady

  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*

PerfectCare CompactŽehlička s parným generátorom

GC7833/80

4.7
| (31) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
Výkonný kontinuálny výstup pary urýchľuje žehlenie bez nutnosti upravovať teplotu, a to vďaka našej technológii OptimalTEMP. Kompaktný a ľahký na jednoduché používanie a skladovanie.
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Jednotka v žehlení

Náš najkompaktnejší generátor pary

Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*

  • Max. tlak čerpadla 6 barov

  • Zosilnená para až 350 g

  • Nádoba na vodu s objemom 1,5 l

  • Zámok na prenášanie

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše odevy i záclony.

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.

Bezpečné pre všetky tkaniny na žehlenie s garanciou nespálenia

Bezpečné pre všetky tkaniny na žehlenie s garanciou nespálenia

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

31

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nová zkušenost s parním generátorem

Přechod z klasické žehličky na parní generátor je znatelný. Žehlí se s ní velice snadno a rychle, nádržka na vodu je dostačující. Mírně hlasitější v momentě napařování, ale dá se to zvládnout. Můžeme doporučit!

Výhody

Rychlost a snadnost žehlení

Nevýhody

Hlasitost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor

10/02/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Perfektní

maximální spokojenost, výrobek doporučuji, snadná obsluha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor

17/06/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Zehlicka do kazde rodiny!

Vyrobek bych doporucila kazde zene, ktera ma kopu pradla a nechce u zehleni prostat hodiny tydne.

Výhody

Rychlost nahrivani, velky zasobnik vody, dostatecny parni raz

Nevýhody

Pod zehlickou se srazi voda nebo mi mozna tece :D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7831/20 Parní generátor

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