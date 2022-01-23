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  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie

PerfectCare Compact PlusŽehlička s parným generátorom

GC7933/30

4.6
| (22) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
Tak rýchlo a pohodlne, pričom sa nikdy nebudete obávať spálenia odevu. Dožehlite rýchlejšie s dvojnásobným množstvom pary než v prípade naparovacej žehličky. Nemusíte meniť žiadne nastavenia a dosiahnete rýchlejšie výsledky s lepším odstraňovaním záhybov. Jednoducho vyžehlíte celý kôš bielizne naraz.
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Jednotka v žehlení

V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips Azur*

Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie

  • Max. tlak čerpadla 6,5 baru

  • Parný ráz až 450 g

  • Odnímateľná 1,5 l nádoba

  • Zámok na prenášanie

Zaručene sa nič neprepáli

Dokonca aj vtedy, keď máte viac povinností alebo nie ste sústredení, nikdy nespálite svoje oblečenie. Vďaka našej technológii OptimalTEMP sľubujeme, že táto žehlička s parným generátorom nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ho môžete nechať položený na odeve alebo žehliacej doske. Žiadne spálené miesta ani lesk. Zaručene.

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Keď potrebujete ľahko vyriešiť problematické záhyby, spoľahnite sa na našu nepretržitú paru a ťažkú prácu urobíme za vás. Sledujte, ako sa tieto záhyby rozplynú, keď použijete zvýšenú intenzitu pary, kde je to potrebné. Dokonale zvládnete aj vertikálne naparovanie záclon alebo osvieženie zavesených šiat.

Ľahká a kompaktná konštrukcia na jednoduché používanie a uskladnenie

Vďaka kompaktnej veľkosti výrobku je žehlenie oblečenia hračkou. Dokonca sa hodí aj na vašu žehliacu dosku. Ale nemyslite si, že menšie znamená menej výkonné. Vďaka našej exkluzívnej technológii ProVelocity sme vyrobili výkonné parné generátory, ktoré sú ľahké a kompaktnejšie než v minulosti.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

22

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

3
2

23/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Parní generátor

Vždy velká spokojenost s parními generátory značky Philips.

Výhody

Rychlost žehlení.

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Rychlé žehlení

Jsem zvyklá na parní generátory a neměnila bych za klasickou žehličku. Rychlé nahřátí,bezpečnostní pojistka proti pádu z podstavce, opravdu velice lehká základna, samočištění od vodního kamene,pokud se používá destilovaná voda-tak žehlička dlouhodobě ani nepotřebuje odvápnit. dlouhý kabel, a hlavně žádné nastavování-vezmu a žehlím,žehlení parním generátorem je rychlejší-to co jsem s klasickou žehličkou žehlila hodinu,mám s generátorem asi o 20minut dřív.Takže doporučuji

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Parní generátor mohu doporučit.

Žehlička je lehká do ruky. Lehce se ukládají kabely do těla generátoru. Vysoký parní výkon. Snadné odvápnění s přiloženou nádobkou.

Výhody

Velký výkon výstupu páry. Lehká do ruky.

Nevýhody

Pokud máte potah na prkno s termoefektem, tak část páry neprostoupí potahem a můžete si spálit břicho.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe 2-hodinového žehlenia

  2. Až 40 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v porovnaní s GC6734.