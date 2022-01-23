Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 6,5 baru
Parný ráz až 450 g
Odnímateľná 1,5 l nádoba
Zámok na prenášanie
Dokonca aj vtedy, keď máte viac povinností alebo nie ste sústredení, nikdy nespálite svoje oblečenie. Vďaka našej technológii OptimalTEMP sľubujeme, že táto žehlička s parným generátorom nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ho môžete nechať položený na odeve alebo žehliacej doske. Žiadne spálené miesta ani lesk. Zaručene.
Keď potrebujete ľahko vyriešiť problematické záhyby, spoľahnite sa na našu nepretržitú paru a ťažkú prácu urobíme za vás. Sledujte, ako sa tieto záhyby rozplynú, keď použijete zvýšenú intenzitu pary, kde je to potrebné. Dokonale zvládnete aj vertikálne naparovanie záclon alebo osvieženie zavesených šiat.
Vďaka kompaktnej veľkosti výrobku je žehlenie oblečenia hračkou. Dokonca sa hodí aj na vašu žehliacu dosku. Ale nemyslite si, že menšie znamená menej výkonné. Vďaka našej exkluzívnej technológii ProVelocity sme vyrobili výkonné parné generátory, ktoré sú ľahké a kompaktnejšie než v minulosti.
Ocenenia
4.6
z 5
22
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
cucka
23/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Parní generátor
Vždy velká spokojenost s parními generátory značky Philips.
Výhody
Rychlost žehlení.
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Klbp
05/05/2021
Česká republika
Rychlé žehlení
Jsem zvyklá na parní generátory a neměnila bych za klasickou žehličku. Rychlé nahřátí,bezpečnostní pojistka proti pádu z podstavce, opravdu velice lehká základna, samočištění od vodního kamene,pokud se používá destilovaná voda-tak žehlička dlouhodobě ani nepotřebuje odvápnit. dlouhý kabel, a hlavně žádné nastavování-vezmu a žehlím,žehlení parním generátorem je rychlejší-to co jsem s klasickou žehličkou žehlila hodinu,mám s generátorem asi o 20minut dřív.Takže doporučuji
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Manolozi
04/05/2021
Česká republika
Parní generátor mohu doporučit.
Žehlička je lehká do ruky. Lehce se ukládají kabely do těla generátoru. Vysoký parní výkon. Snadné odvápnění s přiloženou nádobkou.
Výhody
Velký výkon výstupu páry. Lehká do ruky.
Nevýhody
Pokud máte potah na prkno s termoefektem, tak část páry neprostoupí potahem a můžete si spálit břicho.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Na základe 2-hodinového žehlenia
Až 40 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v porovnaní s GC6734.