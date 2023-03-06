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  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare PerformerParný generátor

GC8735/80

4.8
| (49) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Neuveriteľne rýchle žehlenie
Naparovací žehliaci systém Philips PerfectCare Performer zabezpečí skutočne jednoduché a výkonné žehlenie bez spálenia látky. Výkonný nepretržitý výstup pary preniká hlboko a nepretržite do vláken a jednoducho odstraňuje všetky záhyby.
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Jednotka v žehlení

s výkonným kontinuálnym výstupom pary

Neuveriteľne rýchle žehlenie

  • Max. tlak čerpadla 6,5 baru

  • Zosilnená para až 420 g

  • nádoba na vodu s objemom 1,8 l

  • s odnímateľnou nádobou na vodu

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Pôžitok z mimoriadne rýchleho žehlenia môže byť teraz váš spolu s revolučnou technológiou. Výkonný nepretržitý výstup pary si poradí dokonca aj so zložitými záhybmi, hrubé látky sú vyžehlené ľahko a rýchlo. V prípade potreby je tu aj zosilnená para, ideálna na veľmi odolné záhyby či zvislé žehlenie.

Veľká oddeliteľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie

Veľká oddeliteľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie

Odnímateľná nádoba na vodu vám umožňuje kedykoľvek jednoducho doplniť vodu bez toho, aby ste zariadenie museli vypnúť. Nalievací otvor na vodu je veľký, preto môžete vodu jednoducho doplniť priamo pod vodovodným kohútikom. Objem nádoby je 1,8 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu.

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.8

z 5

49

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2

06/03/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Extra rychlé žehlení

Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.

Výhody

Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká

Nevýhody

Vcelku krátký přívodní kabel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

05/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

skvělý pomocník

Ze začátku jsem si nemohla zvyknout, že žehlím všechno prádlo s "jednou teplotou". Určitě je to velký pomocník, protože se opravdu nemůže nic stát, i když se nechá žehlička ležet na žehleném prádle. Navíc i krásně vypadá.

Výhody

Velká nádržka na vodu

Nevýhody

Se základnou je to větší "kousek", ale když se najde vhodné místečko, je to parádní stroj.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlení bez námahy

Nemusí se nastavovat teplota a nic se nespálí, do nádržky stačí obyčejná voda, stačí žehlit po jedné straně, díky silné páře je žehlení snadné.

Výhody

Žehlička je lehká.

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

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