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Všetky rady

  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť

PerfectCare Expert PlusParný generátor

GC8942/20

4.9
| (32) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
Parný generátor PerfectCare Expert Plus je vyrobený so zreteľom na vaše pohodlie – žehlička je neuveriteľne ľahká a jednoducho sa s ňou manipuluje. Aj napriek týmto vlastnostiam generuje výkonnú paru na rýchlejšie dosiahnutie skvelých výsledkov. Technológia OptimalTEMP navyše zaručuje, že nespálite žiadny odev určený na žehlenie.
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Jednotka v žehlení

na rýchle a komfortné žehlenie

Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť

  • Max. tlak pary 7,5 baru

  • Zosilnená para až 480 g

  • Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

  • Ultraľahká žehlička

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.

Garancia žehlenia bez spálenia látky

Garancia žehlenia bez spálenia látky

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše oblečenie i záclony.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.9

z 5

32

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

16/12/2018

Slovensko

Slovensko

Skvele

Odkedy ju mám...zmizla nenávisť voči žehleniu. Košele zehlim vertikálne...ušetrím polovicu času oproti bežnej žehličke...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8930/10 Parný generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8930/10 Parný generátor

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlení už není mou nejneoblíbenější činností

Žehlička mne velmi mile překvapila. Jde o můj první parní generátor a velmi oceňuji velkou nádrž na vodu, díky které mi voda vystačí na celé žehlení. Žehlička je opravdu lehká, tudíž mne nebolí ruka a nemám tendenci ji silně a křečovitě svírat. Prádlo je krásně vyžehlené a to, že nemusím žehličku nijak nastavovat na různé druhy látek a potisků je třešničkou na dortu.

Výhody

Lehkost, velká nádrž na vodu, snadná manipulace

Nevýhody

Nenašla jsem

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Pro snadné a rychlé žehlení

Jsem chlap. Žehlení mě nikdy nebavilo a navíc čím víc jsem to odkladal, tím méně se pak chtělo začít. Po zakoupení tohoto parního generátoru me sice žehlení bavit nezačalo, ale ušetřilo mi spousty času. Než se nazhavila moje stará žehlička, než měla dost páry, aby si poradila se zmackanym prádlem, byla to věčnost. Ted nemusím čekat, dam se do práce a jedu. Prostě jedu na jeden program veškeré oblečení, neřeším teplotu a nebojím se spálení látky. Žehlící hlava je i hodně lehká, takbse člověk nenadre. Tohle byla super volba a vsem, kdo nechtějí trávit zbytečný čas žehlení, doporučuji :)

Výhody

Snadné žehlení, snadno si poradí s hodně zmackanym prádlem, je lehka, jedno nastavení pro všechny látky

Nevýhody

Nezehli sama :(

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor

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