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  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
  • Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť

PerfectCare Expert PlusParný generátor

GC8962/40

5
| (45) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť
Parný generátor PerfectCare Expert Plus je vyrobený so zreteľom na vaše pohodlie – žehlička je neuveriteľne ľahká a jednoducho sa s ňou manipuluje. Aj napriek týmto vlastnostiam generuje výkonnú paru na rýchlejšie dosiahnutie skvelých výsledkov. Technológia OptimalTEMP navyše zaručuje, že nespálite žiadny odev určený na žehlenie.
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Jednotka v žehlení

na rýchle a komfortné žehlenie

Neuveriteľná ľahkosť a výkonnosť

  • Max. tlak pary 7,5 baru

  • Zosilnená para až 520 g

  • Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

  • Ultraľahká žehlička

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.

Garancia žehlenia bez spálenia látky

Garancia žehlenia bez spálenia látky

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše oblečenie i záclony.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

45

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/04/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Top

Parni zehlicka je nejvic legrace.uz mi zehleni nevadi.

Výhody

Vyzehleno během chvilicky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor

28/12/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Moje očekání předčena!

Těžko uvěřit, má-li výrobek v recenzích téměř výhradně pozitivní hodnocení. To se prostě vyzkoušet a musí zažít! Významně nižší hmotnost žehličky v kombinaci s nemožností spálit prádlo, přestože nemá regulaci teploty a je neustále položena žehlící plochou na prkně, činí z žehlení opravdový zážitek. Výhodou je i veliká zásoba vody (v průběhu žehlení není nutno doplňovat), základna díky dostatečně dlouhé hadici může bez problémů stát na zemi (není nutné prkno se speciálním držákem). Systém odvápnění sám upozorní na nutnost jeho spuštění a opravdu odstraňuje z přístroje to, co má.

Výhody

Nízká hmotnost, není nutno nastavovat teplotu, systém odvápnění.

Nevýhody

Neuvěřitelně návykové, přechod zpět na "klasickou" žehličku vyžaduje pojištění proti spálení prádla a vyhoření domácnosti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor

04/11/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlí skoro sama

Dlouho jsem váhal než jsem se rozhoupal ke koupi parního generátoru. Dnes vím , že už jsem si ho měl pořídit dříve. Žehlí s absolutní lehkostí, parní ráz na jedničku .Kabel s hadicí dlouhý tak akorát.. Kupoval jsem v akci se 48% slevou , tudíž poměr cena výkon.... není o čem..

Výhody

výborný výsledek

Nevýhody

nic mne nenapadá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor

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