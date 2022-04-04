Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 7,5 baru
Zosilnená para až 520 g
Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu
Ultraľahká žehlička
Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.
Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.
Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše oblečenie i záclony.
Ocenenia
5.0
z 5
45
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Fulinka
04/04/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Top
Parni zehlicka je nejvic legrace.uz mi zehleni nevadi.
Výhody
Vyzehleno během chvilicky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Slavka74
28/12/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Moje očekání předčena!
Těžko uvěřit, má-li výrobek v recenzích téměř výhradně pozitivní hodnocení. To se prostě vyzkoušet a musí zažít! Významně nižší hmotnost žehličky v kombinaci s nemožností spálit prádlo, přestože nemá regulaci teploty a je neustále položena žehlící plochou na prkně, činí z žehlení opravdový zážitek. Výhodou je i veliká zásoba vody (v průběhu žehlení není nutno doplňovat), základna díky dostatečně dlouhé hadici může bez problémů stát na zemi (není nutné prkno se speciálním držákem). Systém odvápnění sám upozorní na nutnost jeho spuštění a opravdu odstraňuje z přístroje to, co má.
Výhody
Nízká hmotnost, není nutno nastavovat teplotu, systém odvápnění.
Nevýhody
Neuvěřitelně návykové, přechod zpět na "klasickou" žehličku vyžaduje pojištění proti spálení prádla a vyhoření domácnosti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Black Dave
04/11/2021
Česká republika
Žehlí skoro sama
Dlouho jsem váhal než jsem se rozhoupal ke koupi parního generátoru. Dnes vím , že už jsem si ho měl pořídit dříve. Žehlí s absolutní lehkostí, parní ráz na jedničku .Kabel s hadicí dlouhý tak akorát.. Kupoval jsem v akci se 48% slevou , tudíž poměr cena výkon.... není o čem..
Výhody
výborný výsledek
Nevýhody
nic mne nenapadá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Až 30 % úspora energie v režime ECO v porovnaní s predvoleným režimom podľa normy IEC 60311