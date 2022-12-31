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GC9020/02
Výkonné a bezproblémové žehlenie
Tento výkonný a rýchly žehliaci systém vás zbaví námahy pomocou jedinečnej funkcie Auto Calc-Clean. Už nemusíte odstraňovať vodný kameň zo systému - tento systém to vykoná za vás. Zabezpečí dokonalé bezproblémové potešenie zo žehlenia
Jednotka v žehlení
Funkcia Auto Calc Clean
Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Tlak pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.
Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia naparovacieho žehliaceho systému Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.
Váš naparovací žehliaci systém je dodávaný s bezpečnostným zámkom pri prenášaní. Žehličku môžete bezpečne uzamknúť na základni, vďaka čomu sa zníži nebezpečenstvo popálenia na horúcej žehliacej platni. Naparovací žehliaci systém takisto môžete jednoducho prenášať.
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