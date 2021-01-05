Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 6,7 baru
Parný ráz až 450 g
Nádoba na vodu s objemom 2,5 l
Ultraľahká žehlička
Nádoba na vodu má výnimočne veľkú kapacitu 2,5 l, takže môžete pohodlne žehliť až 3 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu. Je tiež priehľadná, takže zo všetkých uhlov získate prehľad o tom, koľko vody zostáva na ďalšie efektívne generovanie pary. A keď už budete potrebovať vodu doplniť, tento naparovací žehliaci systém má veľký nalievací otvor na vodu, ktorý umožňuje kedykoľvek počas žehlenia jednoduché doplnenie vody buď z kohútika, alebo pomocou nádoby na vodu či fľaše.
Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa chráni žehličku a zaručuje nepretržitý a maximálny výkon pary. Exkluzívny dizajn a ideálna poloha funkcie Easy De-Calc Plus umožňujú dokonalé odstránenie vodného kameňa a predlžujú tak životnosť žehličky s parným generátorom. Žehlička vás pomocou svetelnej aj zvukovej signalizácie upozorní, keď nastane čas na vyčistenie a odstránenie vodného kameňa. Keď zariadenie vychladne, jednoducho vyberte uzáver Easy De-Calc, zlejte znečistenú vodu a vodný kameň do hrnčeka a potom vylejte.
Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO používa znížené množstvo pary, ktoré však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše oblečenie.
Ocenenia
4.8
z 5
31
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Balvan
05/01/2021
Česká republika
Skvělý pomocník při žehlení.
Doporučuji, už nikdy obyčejnou žehličku. Krásně a lehce žehlí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor
Erich
09/10/2019
Česká republika
Velmi užitečný pomocník, ale cena je vyšší
Chvíli trvá, než se nahřeje, ale pak pracuje skvěle. Žehlicí plocha je lehká, celý generátor se přenáší ještě docela snadno, žehlicí plochu lze uzamknout k základně. Je potřeba si zvyknout na způsob přepínání mezi režimy délkou stisku vypínače. Pořídil jsem kvůli vlněným oblekům na vertikální napařování, a k tomu funguje výborně. Žehlí i hedvábí. Na vodorovné žehlení je zapotřebí stabilní prkno a vlivem příkonu páry časem provlhá prkno v místě, kde se nejvíce žehlí, ale to se dá kontrolovat. Spotřeba destilované vody je větší. Výrobek byl s výraznou slevou v akci Shell/Phillips, a vyšel tak vcelku příznivě.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor
Alas10
02/04/2019
Česká republika
Maximální spokojenost
Maximální spokojenost s tímto výrobkem. Žehlení je pro mě nyní radost. Žádné nastavování teploty, prostě pohoda.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor
až 45 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v režime ECO v porovnaní s režimom TURBO