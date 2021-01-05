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  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie

PerfectCare Aqua ProŽehlička s parným generátorom

GC9410/60

4.8
| (31) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Super výkonné žehlenie
Systém PerfectCare Aqua Pro obsahuje neskutočne ľahkú žehličku a mimoriadne veľkú 2,5 l nádobu na vodu, takže je ideálny na dlhé žehlenie a zvislé naparovanie.
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Jednotka v žehlení

s ultra ľahkou žehličkou

Super výkonné žehlenie

  • Max. tlak pary 6,7 baru

  • Parný ráz až 450 g

  • Nádoba na vodu s objemom 2,5 l

  • Ultraľahká žehlička

Výnimočne veľká nádoba na vodu na dlhšie použitie bez prerušenia

Výnimočne veľká nádoba na vodu na dlhšie použitie bez prerušenia

Nádoba na vodu má výnimočne veľkú kapacitu 2,5 l, takže môžete pohodlne žehliť až 3 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu. Je tiež priehľadná, takže zo všetkých uhlov získate prehľad o tom, koľko vody zostáva na ďalšie efektívne generovanie pary. A keď už budete potrebovať vodu doplniť, tento naparovací žehliaci systém má veľký nalievací otvor na vodu, ktorý umožňuje kedykoľvek počas žehlenia jednoduché doplnenie vody buď z kohútika, alebo pomocou nádoby na vodu či fľaše.

Jednoduchý a výkonný systém odstraňovania vodného kameňa

Jednoduchý a výkonný systém odstraňovania vodného kameňa

Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa chráni žehličku a zaručuje nepretržitý a maximálny výkon pary. Exkluzívny dizajn a ideálna poloha funkcie Easy De-Calc Plus umožňujú dokonalé odstránenie vodného kameňa a predlžujú tak životnosť žehličky s parným generátorom. Žehlička vás pomocou svetelnej aj zvukovej signalizácie upozorní, keď nastane čas na vyčistenie a odstránenie vodného kameňa. Keď zariadenie vychladne, jednoducho vyberte uzáver Easy De-Calc, zlejte znečistenú vodu a vodný kameň do hrnčeka a potom vylejte.

Usporte energiu v režime ECO

Usporte energiu v režime ECO

Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO používa znížené množstvo pary, ktoré však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše oblečenie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

31

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3
2

05/01/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník při žehlení.

Doporučuji, už nikdy obyčejnou žehličku. Krásně a lehce žehlí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor

09/10/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi užitečný pomocník, ale cena je vyšší

Chvíli trvá, než se nahřeje, ale pak pracuje skvěle. Žehlicí plocha je lehká, celý generátor se přenáší ještě docela snadno, žehlicí plochu lze uzamknout k základně. Je potřeba si zvyknout na způsob přepínání mezi režimy délkou stisku vypínače. Pořídil jsem kvůli vlněným oblekům na vertikální napařování, a k tomu funguje výborně. Žehlí i hedvábí. Na vodorovné žehlení je zapotřebí stabilní prkno a vlivem příkonu páry časem provlhá prkno v místě, kde se nejvíce žehlí, ale to se dá kontrolovat. Spotřeba destilované vody je větší. Výrobek byl s výraznou slevou v akci Shell/Phillips, a vyšel tak vcelku příznivě.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor

02/04/2019

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

Maximální spokojenost s tímto výrobkem. Žehlení je pro mě nyní radost. Žádné nastavování teploty, prostě pohoda.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor

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