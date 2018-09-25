VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare SilenceParný generátor

GC9550/02

4.5
| (24) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
Vychutnajte si žehlenie v rodinnom kruhu pri sledovaní televízie a bez rušenia hlukom. Naparovacia žehlička Philips PerfectCare Silence kombinuje výkonnú paru a rýchle a tiché žehlenie.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie

Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie

  • Max. tlak pary 6,5 baru

  • Zosilnená para až 350 g

  • Zaistenie pri prenášaní

  • Odnímateľná 1,5 l nádoba

Technológia Silent Steam: silný prúd pary s minimálnou hlučnosťou

Technológia Silent Steam: silný prúd pary s minimálnou hlučnosťou

Vychutnajte si žehlenie v kruhu rodiny, pri sledovaní televízie, bez rušenia hlukom z generátora pary. Technológia Silent Steam zaručuje tichý a silný prívod pary. Naparovacia žehlička je vybavená tlmiacimi parovými filtrami, ktoré potláčajú hluk pary, a platňou na absorpciu hluku, ktorá znižuje mieru hlučnosti čerpadla v základni.

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty

Teraz môžete žehliť čokoľvek od džínsov až po hodváb bez akejkoľvek potreby nastavovať teplotu. Garantujeme, že na žiadnej textílii, ktorá sa smie žehliť, nedôjde k spáleninám. Prevratná technológia spája 1) pokročilý procesor Smart Control na presné ovládanie teploty žehliacej plochy, pričom teplotu nemusíte vôbec nastavovať, a 2) výkonnú cyklónovú naparovaciu komoru, ktorá umožňuje výkonné a rovnomerné dávkovanie pary, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie a rýchlejšie.

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.5

z 5

24

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2

25/09/2018

Česká republika

Česká republika

funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo

Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

26/07/2016

Česká republika

Česká republika

Jsem velmi spokojená

Lehká a přesto výkonná, žehlení s ní je radost. Děkuji za tento výrobek .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

24/01/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

naprostá spokojenost

Vsem, kdo si chteji ulehcit a zprijemnit zehleni tento produkt vrele doporucuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky