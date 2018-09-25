Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 6,5 baru
Zosilnená para až 350 g
Zaistenie pri prenášaní
Odnímateľná 1,5 l nádoba
Vychutnajte si žehlenie v kruhu rodiny, pri sledovaní televízie, bez rušenia hlukom z generátora pary. Technológia Silent Steam zaručuje tichý a silný prívod pary. Naparovacia žehlička je vybavená tlmiacimi parovými filtrami, ktoré potláčajú hluk pary, a platňou na absorpciu hluku, ktorá znižuje mieru hlučnosti čerpadla v základni.
Teraz môžete žehliť čokoľvek od džínsov až po hodváb bez akejkoľvek potreby nastavovať teplotu. Garantujeme, že na žiadnej textílii, ktorá sa smie žehliť, nedôjde k spáleninám. Prevratná technológia spája 1) pokročilý procesor Smart Control na presné ovládanie teploty žehliacej plochy, pričom teplotu nemusíte vôbec nastavovať, a 2) výkonnú cyklónovú naparovaciu komoru, ktorá umožňuje výkonné a rovnomerné dávkovanie pary, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie a rýchlejšie.
Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.
Ocenenia
4.5
z 5
24
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Haddon1
25/09/2018
Česká republika
funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo
Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Irenf
26/07/2016
Česká republika
Jsem velmi spokojená
Lehká a přesto výkonná, žehlení s ní je radost. Děkuji za tento výrobek .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
HaKr
24/01/2016
Česká republika
Overený kupujúci
naprostá spokojenost
Vsem, kdo si chteji ulehcit a zprijemnit zehleni tento produkt vrele doporucuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor