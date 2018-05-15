Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 6,7 baru
Zosilnená para až 470 g
Nádoba na vodu s objemom 1,8 l
Odnímateľná nádržka na vodu
Odnímateľná nádoba na vodu vám umožňuje kedykoľvek jednoducho doplniť vodu bez toho, aby ste zariadenie museli vypnúť. Nalievací otvor na vodu je veľký, preto môžete vodu jednoducho doplniť priamo pod vodovodným kohútikom. Objem nádoby je 1,8 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu.
Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO používa znížené množstvo pary, ktoré však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše oblečenie.
S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.
Ocenenia
4.9
z 5
76
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Mima
15/05/2018
Slovensko
Maximalna spokojnost
Dlho ma manzel presviedcal na tento typ zehlicky, kedze je tam vysoka cena, nechcela som ju, ale som maximalne spokojna, zehlenie je jednoduche a rychle .Kopa pradla je rychlo prec.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Žehlička s parným generátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Žehlička s parným generátorom
Viliam
21/12/2017
Slovensko
Vynikajúci produkt
Tento naparovací systém Philips používam už rok a môžem povedať,že splnil všetky moje očakávania. Žijem sám a žehlenie bolo pre mňa vždy nočnou morou. Odkedy ho používam tak žehlenie je hračka. Silný tlak pary vyžehlí aj niekoľko vrstiev napr. pri obliečkach. Košele žehlím aj v zvislej polohe, proste paráda. Z tohto dôvodu som sa rozhodol rovnaký výrobok kúpiť aj manželke môjho syna a aj napriek vyššej cene ho doporučujem každému!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Žehlička s parným generátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Žehlička s parným generátorom
LuciPola
30/10/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Opravdu lehká a žehlím vše
Zvažovala jsem pořízení generátoru, protože jsem si vyzkoušela jiný typ u dcery, ale cena mi přišla vysoká. Nicméně věděla jsem, že chci, aby byl generátor tichý a lehký. Je pravda, že první spuštění mne trochu vyděsilo, protože generátor byl docela hlučný a v čerpadlu něco rachtalo, ale měla jsem generátor položený na zemi na dlažbě, která zvuk odrážela. Položila jsem generátor na podložku (starou deku) a zvuk byl mnohem tišší a čerpadlo po třetím použití rachtací zvuky nevydávalo. Co se tyče samotného žehlení, tak naprostá spokojenost, žehlička je lehoučká a vyžehlí vše včetně vícevrstvých textilií. Máme dost oblečení s potiskem (obrázky) a zatím vše přežilo bez úhony. Žehličku nechávám ležet na žehlicím prkně a nic se nepálí a nic neukapává. Dělala jsem první zátěžová žehlení, kdy ani po šesti hodinách nic neukapávalo a mne nebolela ruka jako u běžné žehličky. Takže koupě rozhodně nelituji a mohu generátor s klidným svědomím doporučit.
Výhody
lehká váha, výdrž a kvalita žehlení, senzory, kvalitní žehlicí plocha, odnímatelná nádobka na vodu a možnost plnění kdykoliv, autovypínání při nečinnosti
Nevýhody
hlučnější (je to parní generátor a pára prosté syčí), vyšší cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor