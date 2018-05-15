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  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare EliteŽehlička s parným generátorom

GC9630/20

4.9
| (76) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
PerfectCare Elite od spoločnosti Philips prináša žehlenie bez námahy a rýchle výsledky. Vďaka technológii OptimalTEMP teraz môžete žehliť od džínsov až po hodváb bez potreby nastavenia teploty. Nespálite žiadny odev určený na žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.

Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.

  • Max. tlak pary 6,7 baru

  • Zosilnená para až 470 g

  • Nádoba na vodu s objemom 1,8 l

  • Odnímateľná nádržka na vodu

Veľká oddeliteľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Veľká oddeliteľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Odnímateľná nádoba na vodu vám umožňuje kedykoľvek jednoducho doplniť vodu bez toho, aby ste zariadenie museli vypnúť. Nalievací otvor na vodu je veľký, preto môžete vodu jednoducho doplniť priamo pod vodovodným kohútikom. Objem nádoby je 1,8 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu.

Usporte energiu v režime ECO

Usporte energiu v režime ECO

Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO používa znížené množstvo pary, ktoré však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše oblečenie.

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

76

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

2
1

15/05/2018

Slovensko

Slovensko

Maximalna spokojnost

Dlho ma manzel presviedcal na tento typ zehlicky, kedze je tam vysoka cena, nechcela som ju, ale som maximalne spokojna, zehlenie je jednoduche a rychle .Kopa pradla je rychlo prec.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Žehlička s parným generátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Žehlička s parným generátorom

21/12/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci produkt

Tento naparovací systém Philips používam už rok a môžem povedať,že splnil všetky moje očakávania. Žijem sám a žehlenie bolo pre mňa vždy nočnou morou. Odkedy ho používam tak žehlenie je hračka. Silný tlak pary vyžehlí aj niekoľko vrstiev napr. pri obliečkach. Košele žehlím aj v zvislej polohe, proste paráda. Z tohto dôvodu som sa rozhodol rovnaký výrobok kúpiť aj manželke môjho syna a aj napriek vyššej cene ho doporučujem každému!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Žehlička s parným generátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Žehlička s parným generátorom

30/10/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Opravdu lehká a žehlím vše

Zvažovala jsem pořízení generátoru, protože jsem si vyzkoušela jiný typ u dcery, ale cena mi přišla vysoká. Nicméně věděla jsem, že chci, aby byl generátor tichý a lehký. Je pravda, že první spuštění mne trochu vyděsilo, protože generátor byl docela hlučný a v čerpadlu něco rachtalo, ale měla jsem generátor položený na zemi na dlažbě, která zvuk odrážela. Položila jsem generátor na podložku (starou deku) a zvuk byl mnohem tišší a čerpadlo po třetím použití rachtací zvuky nevydávalo. Co se tyče samotného žehlení, tak naprostá spokojenost, žehlička je lehoučká a vyžehlí vše včetně vícevrstvých textilií. Máme dost oblečení s potiskem (obrázky) a zatím vše přežilo bez úhony. Žehličku nechávám ležet na žehlicím prkně a nic se nepálí a nic neukapává. Dělala jsem první zátěžová žehlení, kdy ani po šesti hodinách nic neukapávalo a mne nebolela ruka jako u běžné žehličky. Takže koupě rozhodně nelituji a mohu generátor s klidným svědomím doporučit.

Výhody

lehká váha, výdrž a kvalita žehlení, senzory, kvalitní žehlicí plocha, odnímatelná nádobka na vodu a možnost plnění kdykoliv, autovypínání při nečinnosti

Nevýhody

hlučnější (je to parní generátor a pára prosté syčí), vyšší cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9630/20 Parní generátor

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