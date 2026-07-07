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  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.

PerfectCare EliteŽehlička s parným generátorom

GC9635/20

4.8
| (435) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
PerfectCare Elite od spoločnosti Philips prináša žehlenie bez námahy a rýchle výsledky. Vďaka technológii OptimalTEMP teraz môžete žehliť od džínsov až po hodváb bez potreby nastavenia teploty. Záruka vyžehlenia bez spálenín na akejkoľvek tkanine na žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.

Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.

  • Max. tlak pary 7,5 baru

  • Zosilnená para až 520 g

  • Nádoba na vodu s objemom 1,8 l

  • Odnímateľná nádržka na vodu

Veľká oddeliteľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Veľká oddeliteľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Odnímateľná nádoba na vodu vám umožňuje kedykoľvek jednoducho doplniť vodu bez toho, aby ste zariadenie museli vypnúť. Nalievací otvor na vodu je veľký, preto môžete vodu jednoducho doplniť priamo pod vodovodným kohútikom. Objem nádoby je 1,8 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu.

Usporte energiu v režime ECO

Usporte energiu v režime ECO

Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO používa znížené množstvo pary, ktoré však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše oblečenie.

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

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4.8

z 5

435

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

07/07/2026

Slovensko

Slovensko

Božská

Mala som staršiu verziu parného generátora od Philips - vydržala mi 17rokov - pri 6 člennej rodine a dennom zehleni. Táto je božská

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom

Date of Use 2026-07-01

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom

Date of Use 2026-07-01

25/12/2020

Slovensko

Slovensko

Produkt je super ľahký

Generator je super , žehlička je ľahká bez nutnosti nastavenia teploty Odporúčam

Výhody

Ľahká žehlicka

Nevýhody

Zatiaľ nexistene

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom

13/05/2019

Slovensko

Slovensko

Žehlenie je zábava

žehlenie s týmto parným generátorom je ľahučké. už ma nebolí rameno ani zápastie. žehlenie je hlučnejšie a pozerať pri žehlení televízor vyžaduje pridať zvuk - tým pádom večerné žehlenie pokiaľ rodina sladko spí nie je najlepšie riešenie. zatiaľ mám generátor krátku dobu a neviem celkom zhodnotiť jeho vlastnosti, čo sa rýka spoľahlivosti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9635/20 Žehlička s parným generátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9635/20 Žehlička s parným generátorom

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