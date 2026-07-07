Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 7,5 baru
Zosilnená para až 520 g
Nádoba na vodu s objemom 1,8 l
Odnímateľná nádržka na vodu
Odnímateľná nádoba na vodu vám umožňuje kedykoľvek jednoducho doplniť vodu bez toho, aby ste zariadenie museli vypnúť. Nalievací otvor na vodu je veľký, preto môžete vodu jednoducho doplniť priamo pod vodovodným kohútikom. Objem nádoby je 1,8 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu.
Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO používa znížené množstvo pary, ktoré však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše oblečenie.
S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.
Ocenenia
4.8
z 5
435
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
AnnaB84
07/07/2026
Slovensko
Božská
Mala som staršiu verziu parného generátora od Philips - vydržala mi 17rokov - pri 6 člennej rodine a dennom zehleni. Táto je božská
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom
Date of Use 2026-07-01
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom
Date of Use 2026-07-01
SLNIEČKO
25/12/2020
Slovensko
Produkt je super ľahký
Generator je super , žehlička je ľahká bez nutnosti nastavenia teploty Odporúčam
Výhody
Ľahká žehlicka
Nevýhody
Zatiaľ nexistene
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Žehlička s parným generátorom
Kubabuba59
13/05/2019
Slovensko
Žehlenie je zábava
žehlenie s týmto parným generátorom je ľahučké. už ma nebolí rameno ani zápastie. žehlenie je hlučnejšie a pozerať pri žehlení televízor vyžaduje pridať zvuk - tým pádom večerné žehlenie pokiaľ rodina sladko spí nie je najlepšie riešenie. zatiaľ mám generátor krátku dobu a neviem celkom zhodnotiť jeho vlastnosti, čo sa rýka spoľahlivosti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9635/20 Žehlička s parným generátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9635/20 Žehlička s parným generátorom